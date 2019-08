Lo cierto es que Mariana regresó a la Argentina y tal como lo hace siempre, la mediática no escondió la bronca por las fuertes versiones que indican que su marido estaría teniendo una relación con Sofía Bonelli, la supuesta amante del ex futbolista de la Selección Argentina.

En el Aeropuerto de Ezeiza, recién bajada del avión, Nannis dialogó con Confrontados e hizo su furioso descargo luego de enterarse de que Caniggia le quiere poner un bozal legal para que no hable de él en el programa de Susana Giménez, donde estará esta noche como la invitada central.

Mariana Nannis - confrontados

"No puedo ir donde vive mi marido con la prostituta drogadicta esa, olvidate. Yo me voy a juntar con los abogados. Pasé 33 años con él imaginate si van a pedir un bozal legal, con las cosas que yo sé de mi marido", dijo más que enojada.

Cuando le preguntaron cómo estaba viviendo toda esta situación, enfurecida, contestó: ‘Esto es una mierda entonces se lo vive como una mierda. Nada más". En medio de esa furia la cronista del programa que conducen Rodrigo Lussich y Carla Conte, le preguntó si confirmaba la separación de Caniggia. A los gritos y enojada, lo negó: "Yo no estoy separada de mi marido, ni me divorcié, ni nada. El está con una prostituta, drogadicta, que lo tiene drogado todo el día. Van a ir todos presos, ¿sabés? Van todos presos", dijo en tono amenazante.

Esta no es la primera vez que Mariana se refiere de ese modo a la mujer que acompaña al Pájaro. "Vos sabés de la pu... esta que sale con mi marido, sabés que se la co.... El otro día estabas con mi marido y esa pu.... Voy a subir yo a un avión y la voy a agarrar personalmente a ella y a mi marido. Los voy a cag... a trompadas a los dos, sabes. Le voy a romper la cabeza, decile a la pu... esa que le voy a arrancar todos los pelos que tiene encima de la cabeza por haberse metido con un tipo casado", dijo hace unos días en un audio privado que trascendió.

Y desde ahí Fernando Burlando, abogado del Pájaro, decidió llevar adelante una medida de bozal legal para que ella no puede hacer más referencia de su cliente en ninguna forma. Habrá que ver si Mariana respeta esa medida de la que ayer dijo no solo desconocer sino que además no pensaba acatar. El programa de Susana será el termómetro para saber que pasa.

