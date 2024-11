El romántico gesto que L-Gante tuvo con Wanda Nara

image.png

“El último romántico”, escribió la conductora en la instantánea en la que se los ve juntos sonriendo a la cámara. La frase está relacionada, además, al tema musical que lleva ese nombre y cuyo video grabaron juntos en 2022.

Wanda fue a ver al cantante al recital que dio, grabó algunos fragmentos desde el lugar y L-Gante le dedicó una canción. “Está allá la romántica”, comentó Elián antes de empezar a entonar el hit.

Qué dijo la mamá de Wanda Nara sobre el romance con L-Gante

La mamá de Wanda Nara, Nora Colosimo, compartió un mensaje en sus redes sociales luego de que su hija mayor oficializara su noviazgo con Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante.

“Hoy leí esta frase que decía: ‘Solo el dueño de la casa sabe dónde están las goteras’. Así que no aceptes críticas de quien no sabe ni un tercio de lo que pasas, solo tú sabes de tus luchas y tus dolores”, escribió la madre de la conductora de Bake Off Famosos.

“Con respeto, dedicado a todos los que me escriben. La verdad es una sola, y no la conocen. Amo incondicionalmente a mis hijas”, aseguró Nora Colosimo.

Este mensaje llegó después del comunicado que compartió Wanda, que iba especialmente dirigido al pueblo turco, que comenzó a criticarla por haber terminado su relación con Mauro Icardi, amado en Turquía por su desempeño en el Galatasaray.