“Hay un detalle que no es menor. Hace muy poquito ella bautizó a Moorea y me llamó la atención de que él no estuviera. La explicación que dio Floppy fue que él no es creyente, por eso no estuvo ahí” .

Pero ese argumento que dieron taparía en realidad la crisis que supuestamente vivía la pareja. Floppy decidió no hablar ese día, pero ayer atendió el teléfono y si bien no quiso desmentir ni ratificar esa noticia, dejó la puerta abierta a la especulación.

ADEMÁS:

Es investigadora del Conicet y ganó 500 mil pesos para buscar una cura contra el cáncer

Los Simuladores: ¿vuelven por Netflix?

“Perdón. Ayer fue un día de locos”, explicó la modelo ayer al mediodía, vía WhatsApp en una charla que tuvo con el portal Ciudad.com.

En cuanto al dato de la separación, Floppy Tesouro respondió muy concisa: “Gracias por preocuparse. Prefiero no hablar del tema porque es solo un rumor”.

Lo cierto es que la modelo es una activa participante de las redes sociales y su cuenta de Instagram está repleta de imágenes de ella junto a su pareja y su hija y lo que también llama la atención es que lleva un mes sin subir ninguna foto y tampoco escribió algo compartido con el padre de su hija.

Tal vez se trate de una crisis que ambos quieren no trascender a los medios para, como dijeron desde su entorno, tratar de salvar la pareja. Pero lo que queda claro es que las cosas, no están bien entre ellos.