Gisela Bernal deberá pagarle 2 millones de pesos a Ariel Diwan

Ella no pudo probar que era su empleada y por ello debe pagarle al demandado dos millones de pesos en concepto de honorarios de abogados. Además, en poco tiempo habrá sentencia de otro juicio que le inició Diwan a su ex por la propiedad de una casa en la que ella vive con su hijo, Ian, a quien le escondió la verdadera paternidad.

Ayer llegó el momento de la revancha de Diwan, quien saltó a la fama primero como productor del exitazo teatral Stravaganza con Flavio Mendoza y Bernal como bailarina predilecta. Cuatro años atrás estalló el escándalo por la paternidad de Ian, que derivó en una traumática separación. Finalmente se supo que el padre del niño era el participante ganador de Gran Hermano 2015, Francisco Delgado.

Diwan eligió el canal América para volver al ruedo mediático tras la durísima batalla judicial, El productor se había alejado del mundo artístico en medio de una fortísima depresión y Mendoza siguió con el espectáculo al lado de Bernal. Cuatro años después, la justicia se puso del lado de Diwan cuando Bernal lo llevó a Tribunales por un juicio laboral, al mismo tiempo que se conoció- por un examen de ADN, quien era el padre biológico real del hijo que presuntamente era de Diwan.

Hoy el productor vuelve ruedo fortalecido, con nueva pareja y feliz por ser padre de una beba. Por si fuera poco, anunció en Intrusos (América), que tiene toda la intencion de producir entre cuatro y cinco obras en la plaza turística de Carlos Paz para el próximo verano. Luego siguió explicando su cambio de vida y este regreso al medio en el ciclo Pamela a la Tarde, donde el panelista Carlos Monti el martes arrojó la primicia de la información judicial.

ADEMÁS:

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 41 falló a favor del productor teatral y la bailarina deberá resarcirlo económicamente por dos millones de pesos a lo que Diwan aclaró: “No me tiene que pagar a mí, sino los honorarios que a mis abogados le reguló la justicia por los costos que generó el juicio”. Diwan aclaró también que “los abogados de ella (Bernal) apelaron este fallo. Pero en la primera instancia ya salió la sentencia”.

Ahora está pendiente el juicio que Diwan inició a Bernal porque la rubia se quedó con la casa que es de su propiedad en el barrio de Las Cañitas: “En su momento yo le pedía que se fuera de allí y que le compraba un departamento. Pero no quiso”. En todo momento, el productor salvaguardó a la criatura de Bernal, hoy de seis años, y de quien hasta sus dos años pensó que él era el padre.

“Mañana (por hoy) yo presento a mi testigo Barby Silenzi (ex pareja de Francisco Delgado, padre de Ian) por el tema de la causa. A ella se le va a preguntar cómo llegó Gisela a esa casa y demás. Después de su testimonio, se cierra la ronda de declaraciones y en diez días habrá sentencia”, contó Diwan.

En un testimonio conmovedor, Diwan contó cómo fueron los dos años posteriores a la separación tras conocer que no era el padre biológico de Ian. En su momento tras conocerse la verdad, Diwan accionó legalmente mediante su abogado Fernando Burlando, contra Bernal, por supuesta sustitución de la identidad de su hijo Ian. Sin embargo, la Justicia sobreseyó a Bernal en la causa.

Diwan insistió ayer en que en su recuperación tienen mucho que ver “mis dos hijos del primer matrimonio, mi mujer Eva, mis padres, sobre todo mi mamá, que es lo más. Yo estuvo dos años encerrado sin querer hablar con nadie”. Tan bien se lo ve que él siente que es momento de volver al ruedo en la producción teatral. Para ello adelantó que ya tiene conversaciones con Marcos Carnevale y Manuel González Gil, dos referentes del teatro. Y también dialoga con su antiguo socio con quien produjeron Stravaganza, Miguel Pardo: “Sé que mi mujer no está tan de acuerdo con que vuelva al medio, pero sabe que para mí volver a la producción es importante y me acompaña en este tránsito. Sin ella no lo podría ni siquiera iniciar”.

Salieron de sus crisis depresivas con nuevos amores

Los dos se separaron con un tremendo escándalo mediático. Diwan cayó en un pozo depresivo del que salió gracias a su nueva mujer, la modelo Eva Acéval. Se casó en 2017 y fruto de ese amor el año pasado nació Aurora. Con Ian es padre de cuatro hijos, dos de su primer matrimonio.

Desde la ruptura de Gisela, el productor no tiene vínculo con su hijo, según el mismo Diwan, porque Gisela Bernal no permite contacto alguno. Por otra parte, Bernal se enamoró de un jugador de fútbol, Eros Medaglia y hace pocos meses se instaló en Bélgica porque éste fue contratado por el equipo Royal Excelsior Virton.

Bernal en marzo pasado había debutado como panelista en el ciclo de espectáculos Chismoses, con la conducción de Luciana Salazar, por la nueva pantalla de aire Net TV. Pero desde hace casi dos meses que se instaló en el Viejo continente con su hijo y con su nuevo amor, de 23 años.