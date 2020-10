El tenso momento entre Jorge Rial y Adrián Pallares en vivo

El conflicto comenzó cuando llegó el momento de hablar del influencer Santiago Maratea, que formó parte del elenco de “Hashtag en vivo”. Jorge Rial apuntó contra el joven y luego criticó a otro de los protagonistas del show, Martín Cirio, alias “La Faraona”.

“Miren lo que era, ahí La Faraona estaba feliz”, señaló el periodista al ver la gráfica del show que realizaron Maratea, Martín Cirio, Yanina Latorre, Lucas Spadafora, Lizardo Ponce y Lola Latorre.

En ese momento, Pallares intervino y dijo: “Bueno, fue un negocio también que funcionó muy bien”, pero Rial se expresó en contra de esa opinión.

“Mmm... tengo los números, papi. Conozco el negocio, no me lo puede decir nadie”, le respondió el conductor a su compañero.

“No voy a entrar en eso”, le contestó el panelista, pero el conductor redobló la apuesta afirmando que “él entra y se lo discute a muerte”.

Lo que parecía un intercambio pacífico se fue transformando en una discusión tensa entre los miembros de ”Intrusos en el espectáculo”.

“¿Pero vos estás en esto?”, preguntó Rial, a lo que Pallares respondió que no, pero dejó en claro su enojo. “Si yo te digo que es un negocio y vos decís 'no es un negocio porque estoy adentro', invalidás lo que yo opinó. Si me invalidás, me quedo callado”, explicó.

“Esto no fue un negocio”, enfatizó el conductor señalando nuevamente la foto de “Hashtag en vivo”, y Pallares intentó dar por terminado el cruce diciendo “está bien, Jorge, tenés razón”.

“Te estoy dando la posibilidad de discutirlo. Quedás vos como víctima y como que yo no te dejo hablar”, siguió Jorge Rial.

“Vos me invalidaste cuando dijiste 'conozco el negocio'. ¿Yo no lo conozco el negocio, no? Dale, está bien”, terminó con ironía el panelista.

Al final ambos coincidieron en su debate, explicando que lo más importante es la continuidad y que “Hashtag en vivo” no lo tuvo. Así, el conflicto se empezó a desenredar hasta que llegó el corte publicitario.