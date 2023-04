El Top 15 de lo más visto en Streaming

Para hacer este ranking se monitorea las menciones en Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, Blogs, Foros y Portales de Noticias, entre el 1 y el 31 de marzo pasado.

En el primer lugar se ubicó la tercera temporada de “The Mandalorian″, la serie mezcla de aventuras y western espacial estadounidense que se estrenó el 1 de marzo en Disney+.

Las menciones en las redes sociales fueron de de 27.100, logrando un alcance potencial de 36,1 millones de vistas, de al menos una vez, y las plataformas que se monitorean en la actualidad son Netflix, Prime Video, Disney+, HBOMax, Apple TV+, Movistar Play, Flow, Pluto TV, Cine+, YouTube Premium, ESPN Play, Paramount+ y Star+.

El segundo puesto lo ocupó Lali Espósito con el "Disciplina Tour en vivo desde Bs. As." emitido el 4 de marzo en la plataforma Star+.

El show en vivo y en directo desde el estadio de Vélez Sarsfield fue parte de su gira “Disciplina Tour”, que inició en 2022, y donde las menciones en las redes sociales fueron de de 38.500, con 27,8 millones de vistas.

Lali Esposito y el Disciplina Tour en vivo en Bs. As.

En el tercer puesto se ubicó la serie "The Last of Us", protagonizada por al actor chileno Pedro Pascal y basada en el exitoso juego de PlayStation, que debutó el domingo 15 de enero y sus últimos capítulos se vieron en marzo.

Esta ficción se transformó el segundo mejor estreno de HBOMax de los últimos 13 años, donde las menciones en las redes sociales fueron de de 9.200 y lograron un alcance potencial de 5,7 millones de vistas.