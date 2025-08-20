El video del impactante look con el que Cristian Castro fue a ver a Lionel Messi al Inter Miami

"A la gente le gusta estar ocupada y decir que está ocupada. Hasta en su perfil de WhatsApp dice que está ocupada, que están en el gym, que solamente urgencias. Yo no tengo nada que hacer”, confesó Cristian, semanas atrás, en una nueva etapa de su vida donde se caracteriza por la verborragia como así también por usar lo que quiere, sin importarle el "qué dirán...".

"Yo nunca tengo nada que hacer. La gente le gusta hacer algo a fuerzas. Yo quiero enseñarle a la gente a no hacer nada. Siempre que hablo con las personas les digo ‘te voy a enseñar a no hacer nada’. No hagas nada”, expuso Castro, durante una entrevista televisiva, sobre su actual método de vida.

“El problema de hoy es que no saben hacer nada, quieren hacer algo todos. Yo vengo de una época en donde todavía se hacía nada. Mi mamá muy esforzada, de trabajo. Hay que hacer un camino para poder hacer nada”, manifestó Cristian. Y ahora, el intérprete volvió a revolucionar todo al presentarse vestido con ropa de dormir, en 2 piezas, medias y zapatillas, para ver a la figura mundial de fútbol.

LAPIDARIA CRÍTICA CONTRA CASTRO

El video aparte de sacarle sonrisas a más de uno, de despertar la curiosidad de otros, también generó todo tipo de comentarios respecto a la actual apariencia de Cristian. Varios seguidores lo criticaron por lucir desalineado y por el descuido de su físico. En redes sociales, le adjudican al cantante que hace elecciones estéticas que lo hace aparentar mayor edad de la que tiene.

Crsitian Castro, nota Cristian "cayó" a ver a Messi en pijama.

Y a esto se suma la polémica recurrente sobre el uso excesivo de filtros en sus publicaciones digitales, cuando postea fotos. Algo diferente ocurre cuando el artista de renombre internacional elige hacer covers musicales y se muestra, incluso, en cuero y con "cierta pancita" sin problema alguno, ante sus miles de seguidores en Tik Tok.