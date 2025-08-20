¡Qué viva el doctor... Charly García...!

A los 73 años, durante un emotivo acto en la sede Puán de esa facultad, el icónico artista agradeció el doctorado de una curiosa manera “Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante, desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly García” para finalizar con el gesto de los dedos en forma de “V”.

CARLY

La entrega de esta distinción de Doctor Honoris Causa fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la Facultad de Filosofía y Letras, y fue impulsada por la Cátedra de Música Popular, de la carrera de Artes de la Universidad de Buenos Aires.

Ricardo Maneti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA afirmó que el certificado no sólo se le otorgó por la “notable calidad musical” de “Charly Garcia”, sino que hizo especial foco en su “aporte musical y por el sentido político que han tenido sus canciones en distintos momentos de la historia argentina".

image

Por su parte, Lisa Di Cione -catedrática de Estudios de Música Popular- sostuvo que se destacó al músico porque fue un “artífice de un patrimonio intangible que la universidad debe legitimar y proteger" y destacó su “inestimable aporte a la música y a la cultura nacional".

Además, la docente aseguró que “Charly García ha sido objeto de estudios y análisis de investigaciones que han producido centenares de publicaciones periódicas, productos mediáticos y audiovisuales; y decenas de libros que hoy forman parte de nuestros planes de estudio”.

ChG

Para terminar, Di Cione recordó que “Fue en la década de 1980 cuando el rock se ‘nacionaliza’ y Soda Stereo, Miguel Mateos y Charly García se convierten en la punta de lanza del reconocimiento artístico a nivel regional”, concluyó la catedrática.