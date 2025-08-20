¿Qué panelista de tevé acertó a la quiniela y con cuánto se alzó?

Majo Martino jugó 2.000 pesos y ganó un monto de 7 cifras. Un sueño le trajo una certera premonición a la panelista de SQP.
Se la jugó y ganó. Majo Martino siguió su pálpito a partir de un sueño que tuvo mientras dormía y acertó con las 3 cifras a la quiniela. La panelista contó por qué le apostó 2.000 pesos al 247 y cuánto ganó, tras conocerse el resultado de la lotería. "Hay que estar atento a las señales", propuso la joven.
"El otro día soñé con el número 247... ¿Sabés lo que pasó? Al día siguiente, salgo a la calle y veo patentes: 247, 247, 247... Y me digo ´esto hay que jugarlo a la quiniela´", comenzó a contar Majo Martino, al aire de Sálvese Quien Pueda, en las tardes noches de América.
"Me fijo y qué número salió... el 247. De verdad, este es el ticket ganador (la periodista lo muestra en pantalla). Apostaron 2.000 y terminaron ganando 1.200.000 pesos", explicó la panelista, en detalles, sobre cómo fue la jugada y el resultado obtenido.
"Hay que estar atento a las señales, te digo...", reflexionó Martino, al aire, sobre los indicios que tuvo y que la llevaron a seguir su intuición y apostar al juego de azar, considerando que es mayor de edad y lo tiene permitido por ley.
"Estaba hablando por teléfono una noche en mi cama, ya por dormir. No me estaba palpando, hice un movimiento y sin querer pasó la mano por mi mama. Toqué una pelotita chiquitita y en ese momento me agarró un dolor de panza como si intuitivamente yo hubiera sabido lo que se venía. Porque las mujeres tenemos chistecitos, nódulos… pero al día siguiente llamé a mi ginecóloga y le dije: me toqué una pelotita", contó Majo, a fines del 2024, sobre su lucha personal que enfrentó en los últimos 2 años.
"Me dijo, venite que te hago una ecografía. Yo ya me había hecho una mamografía esa semana de rutina y no había salido nada. La angustia, no me olvido nunca más, estaba en Carlos Paz. Te mandaban por mail el resultado de la biopsia y se me ocurrió abrir el mail a la madrugada, no sé qué hora era. Estaba escrito con palabras técnicas y dije, ¿qué es esto? Y no tenía a quién preguntarle a esa hora de la madrugada. Me fui a dormir temblando, temblando te juro, con una angustia… ‘¿Será?’".
"La pasé tan mal, no me podía dormir, estaba angustiada, pero con un nivel de angustia que nunca había tenido en mi vida. Quizás cuando murió mi mamá. Al día siguiente se lo mandé a mi ginecóloga y me llamó por teléfono y me lo dijo. Hablé con un médico, con otro, mi ginecóloga me pasó el contacto del cirujano y hablé con él, yo estaba investigando. Necesito resolver para calmar y para tranquilizarme, necesito estar en acción. Paralizada me asusto más. N quería la mirada de compasión del otro, porque yo necesitaba estar fuerte. Si yo lo contaba iba a recibir la cara de terror, no quería que nadie me transmitiera miedo", recordó, Martino.
"Cuando te dicen la palabra quimioterapia, ahí fue cuando me deprimí. Mi hermana, que me acompañó mucho en esto, ya no sabía qué hacer para hacerme remontar un poco. Mi novio tampoco, mi familia... Lo que antes funcionaba ya no estaba funcionando. Cambiás porque decís, ¿para qué? No sé si vos te preguntaste, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? La psicóloga que tenía no me sirve, la cambio. Con mi novio nos llevábamos muy mal y en esos momentos, cuando te pasa una cosa así, lo que menos querés es estresarte. Querés que una persona te aporte calidad, calidez, amor, paz mental, no estrés. Empezás a pensar todo desde otro lugar", reflexionó Majo, sobre el gran cambio que le significó su paso por la enfermedad.
comentar