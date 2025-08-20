Roberto García Moritán escrachado mirando a Pampita

A un año de la ruptura del vínculo sentimental, Pampita y Moritán se volvieron a cruzar públicamente, y no sólo eso, estaban a una mesa de distancia, pero cada uno mostrándose muy acaramelados con sus nuevas parejas. Si bien durante la velada no se cruzaron palabras, se difundió un video en el que se puede ver al ex Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mirando a su exesposa.

image

En el video difundido se puede ver cómo "Pampita" Ardohain -con su clásica sonrisa de oreja a oreja- abrazada a su novio Martín Pepa mientras escuchan al conductor del evento. A pocos metros de distancia -en la mesa posterior- Roberto García Moritán busca a su exesposa con la mirada, mientras su actual pareja -Priscila Crivocapich- está a su lado.