Eleonora Wexler: "Me enganchó la historia y ni pensé en mi personaje"

La actriz, que ostenta más de cuarenta títulos en la pantalla chica y entre sus últimos trabajos se destacan "Un gallo para Esculapio" y "ADDA, Amar después de amar", afirmó que una vez que empezó a leer el guion no pudo parar y auguró: "Tengo la sensación de que al público le va a pasar algo parecido".

En "Tu parte del trato" la actriz encarna a María, un personaje clave en la relación que construirán Carlos (Nicolás Cabré), el empleado maltratado de una importante financiera, y Patricia (Jazmín Stuart), una enigmática mujer que aparece en la vida de Carlos para romper con su rutina.

"Tu parte del trato" fue escrita por el uruguayo Guillermo Amoedo a partir de argumentos propios y de la mexicana Amaya Muruzábal y cuenta con dirección del argentino Jorge Nisco.

"La frase que mejor describe a la serie es ‘La venganza es un juego de a tres’", remarcó Wexler y señaló que fue un punto fuerte que la involucró de lleno en la historia: "En lo último que pensé fue en mi personaje y ese es un logro que tiene que ver con cómo está planteada la historia, porque engaña y engancha".

¿Cómo definirías "Tu parte del trato"?’

-Los personajes están en una delgada línea entre un thriller, erotismo, suspenso y comedia negra. Interpreto a una mujer que parece perfecta. Es médica pero en un determinado momento empieza a trabajar en una fundación para chicos carenciados, con familias de pocos recursos y conoce a su marido, un empresario importante. María trabaja con convicción en la fundación a la que decide construirle un comedor y está en juicio por unos alimentos en mal estado por los que murieron varias personas.

Parece una vida perfecta...

-Sí, parece que todo funciona muy bien en su vida, pero empieza a desaparecer plata destinada a la fundación y nos vemos en la obligación de hacer una gala benéfica para recaudar dinero. En esa situación aparece Carlos y ofrece plata con algunas condiciones, y parece que todo empieza a desmoronarse. En determinado momento ella descubre que hay algo por lo que está sucediendo todo esto, y se descubre la historia más profunda de María, pero no puedo contar más.

La serie tiene una particularidad respecto del papel femenino ¿considerás que rompe con el rol tradicional que se le asignaba a la mujer?

-Todas las mujeres de esta serie son fuertes. Patricia, su madre (Carola Reyna) que tiene mucha potencia sobre ella y la mía (Silvia Kutica), no sé si fue algo que hizo el autor a propósito o no, pero evaluando el relato descubrimos a cuatro mujeres fuertes, de armas tomar, y con un desarrollo muy particular en cada una.

¿Es parte de un cambio dentro del audiovisual’?

-Sobre el audiovisual tengo un punto aparte. Las mujeres directoras todavía tienen poco espacio y hay más hombres que mujeres; los puestos técnicos y el detrás de cámara son espacios mucho más masculinos mientras que en la producción encontrás más mujeres. Lo que tiene que ver con contar historias, el rol de la mujer cambió vertiginosamente, y un ejemplo de ello fue "Cien días para enamorarse". Y es algo que está ocurriendo porque primero está pasando dentro de la sociedad.