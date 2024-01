Elton John ganó un Emmy y consiguió un récord reservado para pocos: el EGOT

Realizado a 47 años del emblemático espectáculo que ofreció en ese mismo estadio, el concierto de tres horas -que pudo verse en vivo a través de Star+- tuvo lugar el pasado 20 de noviembre como parte de la gira con la que el autor de éxitos como "Rocketman" y "I'm Still Standing" se retirará de los shows en vivo.

Embed

"Farewell from Dodger Stadium", que sirve como prólogo para el futuro documental "Goodbye Yellow Brick Road", fue uno de los títulos candidateados a Mejor especial de variedades en la 75° gala de los premios Emmy que se entregaron anoche en el Peacock Theater de Los Ángeles, categoría en la que también competían el show de mediotiempo del Super Bowl, en el que cantó Rihanna; el stand-up de Chris Rock "Selective Outrage"; y las últimas ceremonias de los Oscar y los Tony.

Con su triunfo en el rubro, Elton John sumó a su carrera la estatuilla que lo incorporó a la selecta lista de artistas que tienen en su haber los mencionados cuatro lauros más importantes de la industria del entretenimiento estadounidense, conocido como EGOT por el acrónimo de los principales premios en la televisión, la música, el cine y el teatro.

El camino de Elton John hacia este prestigioso logro acumulativo comenzó con los Grammy, donde en 1987 obtuvo el reconocimiento a Mejor performance pop en dúo o grupo por "That's What Friends Are For", junto a Dionne Warwick, Gladys Knight y Stevie Wonder.

La Academia de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos volvió a premiar al intérprete de "Tiny Dancer" en 1992, 1995, 1998 y 2001; mientras que en 1995 y 2020 fue premiado en los Oscar respectivamente por "Can You Feel the Love Tonight" ("El rey león") y "(I'm Gonna) Love Me Again" ("Rocketman"), ambas en la terna de Mejor canción original; y en 2000 en los Tony por la banda sonora del musical "Aida".

image.png Elton John, en vivo.

Con esta consagración, Elton John pasó a formar parte de la escueta nómina de figuras acreedoras del EGOT, entre los que también se encuentran Rita Moreno, Audrey Hepburn, Mel Brooks, Whoopi Goldberg, Andrew Lloyd Webber, John Legend, Alan Menken, Jennifer Hudson y Viola Davis, entre más.

David Furnish, esposo de John y productor del especial del concierto, dijo que el músico estaba muy contento el lunes por la noche por ganar su primer Emmy, y "gritó fuerte". Furnish dijo que un John estaba "increíblemente honrado" pero no pudo asistir a la ceremonia de premiaciónm, pues se está recuperando de una cirugía reciente.

"Lo llamamos por Facetime. Lo despertamos en medio de la noche", dijo Furnish mientras sostenía el premio de John tras bambalinas. "Está de vuelta en el Reino Unido. Le han reemplazado la rodilla izquierda, lo cual no es sorprendente cuando piensas en la cantidad de pianos de los que ha saltado".

Embed

El concierto de Elton John fue el último de tres noches de presentaciones en el Dodger Stadium de Los Ángeles como parte de la etapa norteamericana de su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road, que comenzó en septiembre de 2018 con más de 300 fechas programadas. La gira se suspendió en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y se reanudó en 2021.

Su último espectáculo, que atrajo a más de 50.000 personas, contó con invitados de una nueva generación de estrellas, incluidas Dua Lipa y Brandi Carlile.

La audiencia del especial superó al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music protagonizado por Rihanna, así como a la transmisión de los Oscar por ABC, los Premios Tony por CBS y "Chris Rock: Selective Outrage" de Netflix.