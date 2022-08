Emotiva despedida de John Travolta a Olivia Newton-John

"Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuya desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!", posteó Travolta en sus redes sociales.

La película "Grease" los juntó en 1978 y se convirtió en un fenómeno mundial que recaudó más de 300 millones de dólares.

Olivia Newton-John fue diagnosticada con cáncer de mamas en 1992 y consiguió mantener el tumor en remisión hasta 2017, cuando los médicos encontraron que se había extendido a otras partes de su cuerpo, por lo que tuvo que cancelar una gira.

La actriz y cantante ganó cuatro premios Grammy y entre sus grandes éxitos protagonizó “Grease”, con John Travolta, y “Xanadu”, con Gene Kelly.

La canción de su famoso baile con Travolta, “You’re the One That I Want”, fue una de las más importantes de la era y vendió más de 15 millones de copias.