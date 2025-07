La China Suárez acusó a Ángel de Brito de "Mentiroso, mala leche"

A través de la misma red social, María Eugenia citó una de las historias que había compartido el periodista junto a un audio del actor chileno en donde mencionaba que estaba con Magnolia y Amancio, y donde le agregó el texto “Odio hacer esto, pero a los mentirosos, mala leche, se los desmiente con pruebas. ¿De qué impedimento de contacto hablan?”.

China Benja.mp4

En el siguiente posteo, la actriz quiso dejar en claro que no existió el impedimento de contacto mencionado por de Brito “De qué impedimento hablas Ángel? No me digas que no sabés que hoy, en este momento están durmiendo en casa de su padre con Mi niñera a cargo. A pesar del escándalo que hicieron mis hijos hoy, como cada vez que se tienen que ir a casa de su papá”.

image.png

Para terminar con las respuestas a los posteos del periodista, la China amenazó con que no volverá a mantener el silencio frente a la información falsa que se digan en los medios de comunicación “Me callé años. AÑOS. Se terminó, no me van a pisar más”.

image.png

Ángel de Brito le respondió a la China Suárez

Como es su costumbre, el conductor de "LAM" no se quedó callado y le respondió a cada una de las acusaciones que le hizo la actriz, manteniendo su postura y opinión.

“1. Mala leche es comerse a los maridos de Tobal, Pampita y Wanda, entre otras. 2. El impedimento de contacto es el que quiere denunciar Vicuña. 3. ¿Qué prueba es un chat con Lulú? 4. Mentirosa serial, te encanta ser mediática y estás en otro continente leyéndome y contestando lo que dice tu EX” expresó en el posteo.

image.png

Para cerrar esta primera etapa de la discusión, Ángel de Brito escribió “En la cultura japonesa, la honestidad y la cortesía son valores muy importantes. Evidentemente, tu sangre es solo mediática”.