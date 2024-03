Érica Rivas fulminó a Guillermo Francella por su apoyo a Javier Milei

En una entrevista en Radio Mitre, el actor se mostró de acuerdo con varias de las medidas que tomó Javier Milei en sus primeros meses de gobierno. “Eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”, dijo el actor.

“Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”, agregó el consagrado artista.

Estas palabras no cayeron muy mal entre muchos de sus colegas, quienes se mostraron en contra de las medidas de ajuste tomadas contra la cultura y contra el cine en particular.

En este contexto, Érica Rivas se sumó a las críticas a su colega, con quien supo trabajar durante años en la exitosa comedia que se pudo ver en la pantalla de Telefe y que se sigue repitiendo con frecuencia.

"Lo único que te puedo decir es que no me sorprende. Yo conozco cómo piensa Guillermo y sí, es una persona que piensa de ese lado. Solamente puedo decir esto. No me sorprende, me parece que es consecuente con todo Incluso con las cosas que elige hacer. Y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven, que lo disfrutan como actor", dijo en diálogo con la radio FM Hit.

"Acá me parece que es muy interesante pensar cómo es un actor, a qué se dedica un actor. Y eso es algo por lo que yo peleé porque pasaron un montón de cosas. Incluso cuando salí del clóset feminista me decían cosas. Y esto de que la actriz se tiene que callar y tiene que hacer su papel y listo. Como si ese fuera nuestro trabajo", añadió la actriz.

Finalmente, haciendo una reflexión sobre el rol del actor a nivel social, Érica Rivas cerró: "Acá es importante pensar cuál es nuestro trabajo. Al menos para mí nuestro rol como artistas es reflejar ideas. Y bueno, él tiene estas ideas. Y son las que fueron siempre".

Cuándo se estrena la tercera temporada de "El encargado"

Guillermo Francella revolucionó las redes sociales este martes con la confirmación sobre la fecha de estreno de la tercera temporada de “El encargado”, la exitosa serie que protagoniza.

Protagonizada por el reconocido actor, esta exitosa comedia dramática viene de ser furor en streaming y ahora está siendo transmitida por los domingos por la noche en El Trece con muy buen rating.

En "El Encargado", Francella interpreta a Eliseo, el encargado de un edificio que, tras bambalinas, ejerce su poder de vigilancia e intromisión de manera insospechada. Con un reparto de lujo que incluye a Gabriel "El Puma" Goity, Darío Barassi, Mirta Busnelli y Martín Seefeld, entre otros, la serie ofrece una visión intrigante y cómica de la vida en comunidad.

Con la dirección a cargo de Mariano Cohn, Gastón Duprat, Jerónimo Carranza y Diego Bliffeld, "El Encargado" prepara la tercera temporada.

"Todo indica que llega en Junio porque se fusiona Disney con Star+ y es un evento muy grande, y en junio es la fecha", expresó el protagonista de la comedia que revolucionó la plataforma de streaming, durante la entrevista de este martes con Eduardo Feinmann.