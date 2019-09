Erica Rivas no se hace cargo del regreso de "Casado con Hijos"

Sin embargo ayer en la presentación de su nueva película, Bruja, Erica Rivas sorprendió a todos cuando contó que a ella aún no solo no la contactaron para el proyecto, sino que además no recibió ni el guión ni el proyecto.

"No sé nada sobre el teatro aún, no me llegó el guión ni nada. Estuve de viaje y no tengo mucha idea. La gente me dice o consulta, y capaz ellos tengan más idea que yo. Me encantaría que se haga, pero yo no tengo nada hablado por ahora", comentó.

Según contaron en Intrusos, todo ya está encaminado y tiene que ver con que lograron cerrar al más complicados de todos y ese era Francella. "A partir del año que viene en junio, julio y agosto, llega al teatro Casados con hijos. Esto se concretó la semana pasada después de que la gente de Telefe terminara de cerrar con Guillermo Francella", contó Daniel Ambrosino.

"Antes se habían reunido con Luisana Lopilato aprovechando la visita de la mujer de Bubble al piso de Susana Giménez", agregó el panelista de Jorge Rial. Habrá que ver que pasa con Erica, pero suena raro un regreso de Casados con hijos sin las risas y la locura de María Elena Fuseneco.