Ernestina Pais chocó y se negó al test de alcoholemia

El episodio ocurrió el miércoles en la noche en la Avenida Cantilo y el Puente Labruna. Como la conductora se negó a realizar los análisis le labraron un acta, le secuestraron el auto y la trasladaron a su domicilio particular en un móvil policial.

Otros choques de Pais

Cabe recordar que no es la primera vez que Ernestina Pais protagoniza este tipo de siniestros. En octubre de 2019, chocó contra un auto estacionado en Olivos, partido de Vicente López, y aquella vez también se negó a realizar el control de alcoholemia.

En esa oportunidad, la conductora chocó con su camioneta Chevrolet Tracker a un auto Volkswagen Gol detenido en el cruce de Avenida del Libertador y Espora.

ernestina-pais-1660882.jpg

Luego, en agosto de 2022, Ernestina chocó a un auto en el barrio porteño de Palermo, intentó seguir su recorrido y fue detenida por la Policía a pocos metros del hecho.

Qué dijo Ernestina Pais tras chocar en 2019

Aquél hecho ocurrió a las 3.30, en la intersección de la Avenida del Libertador y la calle Espora, y fue captado por los registros de cámaras de seguridad de la Municipalidad de Vicente López, que dieron aviso del accidente a la Policía Bonaerense y al Comando de Patrulla Municipal.

Tras impactar contra un Volkswagen Gol que estaba estacionado, la panelista se bajó de su auto y se fue caminando, según detalla el informe policial que dio a conocer Ángel de Brito en su programa.

"No tengo nada para decir, solamente que obviamente me negué al control de alcoholemia porque el culpable era el auto mal estacionado. Y además, yo misma fui a buscar a la policía... No es verdad que intenté fugarme", dijo oportunamente.

Luego explicó: "El vehículo estaba mal estacionado en una dársena, y cuando fui a doblar le toco una rueda de atrás. No fue mi culpa, luego la policía me acompañó hasta mi casa porque me llevaron la camioneta. Mala leche tuvo el policía de tránsito con el que discutí e inventa todo”, se excusó.