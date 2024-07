Escándalo: Furia pidió una fortuna para ser exclusiva de Telefe

Furia salió de la casa y con ella las polémicas. Furia salió de la casa y con ella las polémicas.

En las últimas horas la doble de riesgo hizo una visita a Se picó, el programa de streaming de Gastón Trezeguet, y allí lanzó explosivas declaraciones contra LAM (América TV) y en especial contra Yanina Latorre.

Lejos de que sus declaraciones queden ahí, desde el mismo programa de espectáculos se encargaron de hacer foco en sus dichos. “A mí me encantan los descargos, y en la radio me pidieron uno y no supe qué... Porque generalmente hago descargos de gente que existe”, dijo la panelista.

“Salió de la casa de gran hermano, no llegó ni a la final”, agregó Yanina, mientras recordaban la polémica advertencia de Furia a Ariel Rodríguez Palacios, uno de los más reticentes a tenerla en su programa. “No me gusta el personaje, tiene que convivir con la frustración”, señaló la angelita.

“Igual están complicados. Hay como una interna fuerte en Telefe entre la gente que labura y es la que lidia con ella y los altos cargos, que son los que deciden contratarla, porque les da guita y les interesa”, reveló Latorre.

“Ella se reunió seriamente porque la quieren dejar fija y exclusiva de Telefe, así como contratan a todos, y pidió más sueldo que Marley y Del Moro, porque genera más. Sin saber cuánto ganan. Quiere ganar más que Marley y Del Moro, porque es más importante. Ella está subida a un caballo”, cerró la panelista de LAM.