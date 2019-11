Fede Bal y Soledad Bayona abrieron otra gala de homenajes con una coreografía que recordó la figura de Elvis Presley, acompañados de su coach, Nahuel Leguizamón, y seis bailarines invitados.

Lourdes Sánchez, la bailarina titular, estuvo presente en el estudio después de los problemas de salud que la alejaron de la pista y comentó: "Los estudios están saliendo bien y quizás en diez días vuelvo a bailar".

En la previa, Fede contó que la idea original era homenajear a Sergio Denis pero que debieron desistir por pedido de su familia. Ángel De Brito (voto secreto) arrancó la ronda de devoluciones con una crítica generalizada: "Para mí los coaches tienen que pensar más la próxima porque todos están haciendo algo parecido. Lo que necesitan los homenajes es un leitmotiv".

Carolina "Pampita" Ardohain (6) les preguntó: "¿Por qué no cambiaron si vieron en otras parejas que este tipo de propuesta no funcionaba?". Fede objetó: "No les está gustando nada de lo que hacemos".

En medio de un intercambio de pareceres, Pampita aseguró: "Si a mí me emociona, a la gente le emociona". Florencia Peña (6) aclaró: "Nada tiene que ver con cómo bailaron. Lo que creo que nos pasó es que nosotros, como jurados, estamos viendo cinco equipos que decidieron hacer lo mismo: bailar un popurrí de temas del homenajeado. No vemos equipos generando nuevas ideas, vemos cabezas creativas agotadas. No estoy viendo homenajes a la altura de las circunstancias".

Fede interrumpió las críticas para opinar que "también hay un agotamiento del jurado". Marcelo Polino (0) hizo un pedido de BAR y señaló: "Es muy triste que apelen a la maldad del jurado. Si no pueden cambiar una coreografía de un minuto, dedíquense a otra cosa. Pará un poco, Fede Bal, asumí que hicieron algo que al jurado no le gustó. Vamos a empezar de cero. Esto ha sido un disgusto, arranquemos de nuevo". Molesta con el puntaje, Lourdes recordó la benevolencia con Luciana Salazar: "Fue una coreo fallida y al menos le pusiste un 3".

Desde el otro estrado, Flavio Mendoza le respondió a Fede: "Yo no estoy cansado, no me subestimes. Tienen que entender que si no gusta, no gusta. A mí el cuadro me pareció aburrido. Eso no quiere decir que no sean buenos bailarines. Punto para abajo".

Laura Fidalgo analizó: "En este tipo de homenajes tiene que haber un cuento. El comienzo del acting estuvo lindo, pero después se quedó en la coreografía".

Al ver a Fede reírse durante su devolución, decidió bajar un punto, al igual que Aníbal Pachano, quien sostuvo: "Yo te voy a educar artísticamente. Primero tenés que estudiar el personaje, saber qué cantaba, qué sentía. Con esa mínima información, algo bueno hubieran hecho. Más allá del punto para abajo, sos un gran maleducado". Total: 9 puntos.

"Mi papá y mi mamá hicieron un trabajo hermoso con la educación. A mí no me eduquen. Háblenme con respeto", pidió Fede antes de retirarse del estudio. "Yo educo a mi hija, que es la única que me importa. Tenés que contar una historia. Vos y todos los participantes que pasan por la pista", acotó Pachano, para cerrar una tensa noche.