Estafaron a Kate Rodríguez y la dejaron... desnuda

"Un mal parido me quiso hackear la cuenta. Si alguno recibió algún mensaje medio sospechoso, no era yo", relató indignada la panameña. "Pero estoy odiada, odiada. Les recomiendo que cambien sus contraseñas, porque se meten en computadoras a minar criptos, te sacan las contraseñas y ni te das cuenta”, explicó través de una serie de historias en Instagram.

"Hola, Twitter e Instagram, es una verdadera lástima tener que contactar al soporte de esta manera, pero un tipo que intenta hacerse pasar por @vitalik.eth ha pirateado mis cuentas. Esto me ha llevado a perder mi cuenta de Instagram y mi correo electrónico", publicó Kate en su cuenta de la red del pajarito.

“Estoy intentando recuperar mi cuenta de Instagram porque soy víctima del ataque que tuvieron varias personas, básicamente de la forma que trabajan es por criptomonedas, mi cuenta es apetecible para ellos porque esta verificada y es una acceso rápido que tienen para estafar a otros usando el poder de mi cuenta", narró la panameña.

"Mandé los mails al soporte pero es estresante porque no tiene nada que ver conmigo, es un tema de criptomonedas que minaron en mi computadora y se metieron ahí, me hackearon todo", añadió angustiada y aseguró que comenzará con los trámites de "no reconocimiento" en el banco, como para poder recuperar su dinero.