Fabián Gianola pasó al ataque y le pegó fuerte a Fernanda Meneses

"Meneses llamaba para extorsionar a mi cliente", contó el nuevo abogado de Gianola, Juan Pablo Fioribello, y acto seguido filtró un audio que envió el año pasado el abogado de Nemeses como prueba de la extorsión: "Hola doc, solucioná esta semana el tema. Ella va a ir a los medios y te aviso que está bastante nerviosa y desesperada". Fioribello señaló que ese audio fue antes del raid mediático de Nemeses que data de hace más de un año.

Por si fuera poco, Fioribello apuntó al ámbito íntimo y familiar de Nemeses: "Tiene problemas graves con su familia. Sobre ella pesan seis restricciones perimetrales: No se puede acercar a Gianola, tampoco a sus ex de apellido Domínguez, Parisi y Polita. El 9 de febrero de 2018 la madre y la hermana la denunciaron a la justicia porque se negaron a dar el dinero que pedía y le pegó al padre. Si bien no es la prueba vital de su denuncia de acoso sexual contra Gianola, la justicia no puede hacer la vista gorda con este perfil bastante complicado de la actriz".

En la apertura de Pamela a la Tarde (América), Fabián Gianola ofreció sus disculpas porque no quiso darles nota cuando Pamela llevó a su living a Fernanda Meneses, única actriz que lo denunció en la justicia, un mes atrás. También dijeron haber vivido malos momentos con él Celina Rucci y Sabrina Ravelli, quienes lo tildaron de "toquetón".

Luego en el piso de Pamela apareció su nuevo abogado, Juan Pablo Fioribello, hoy defensor de Andrea Del Boca y novio no oficializado de la diva de las telenovelas. Lo cierto es que el letrado pudo cambiar la suerte de la diva por la denuncia de malversacion de fondos en la tira Mamá Corazón.

La semana anterior, Fioribello apareció en un ciclo de medianoche, Peatonal, con la conducción de Diego Moranzoni y allí hizo su presentación oficial como nuevo responsable de la defensa de Gianola. Su estrategia es salir a los medios a contestarle a Meneses.

Desde el jardín de la casa de Gianola, éste habló con Pamela David: "Desde acá pido disculpas por mi comportamiento para con ustedes. La verdad que nunca pensé que Meneses iba a llegar a tanto. El vínculo con ella fue estrictamente profesional cuando trabajamos juntos en El Kiosquito en Canal 9. La propuesta no funcionó, el ciclo se levantó y ella quería que yo le pague indemnización cuando yo no era el productor. Y, además, también yo me quedé afuera de la televisión".

En consonancia con el abogado, Gianola contó que en su momento no la denuncié por extorsión porque "sabía que no estaba bien. Toda la familia se contactó conmigo y me contó los problemas de violencia producto de un cuadro psiquiátrico o por adicción a las drogas. A mi imagen no la afectó, tengo propuestas de trabajo para septiembre y octubre y para la temporada de verano de 2020", cerró.