La justicia hizo lugar a la demanda de Cubero. La misma que dos meses atrás realizó Nicole contra el padre de sus hijas cuando publicaron fotos en las redes sociales de las nenas con la novia de él, Mica Viciconte. Hoy la pareja disfruta de un mini luna de miel en Orlando.

Nicole no se hizo eco de la medida cautelar que entabló Cubero (se efectivizará esta semana), sino que enfocó para otro lado. Neumann cruzó a Pampita por su opinión a favor de la Ley de Aborto seguro, legal y gratuito.

Aunque las dos manifiestan la misma posición religiosa que es la de sostener que el feto es un ser humano desde la concepción, Pampita fijó posición muy firme entre su pensamiento personal y lo que una sociedad necesita: "No estoy a favor del aborto por mi formación católica, que le inculco a mis hijos...Pero, bueno, las condiciones de mi casa no son las condiciones de toda la sociedad. Una cosa es lo que yo pienso, lo que inculco y el consejo que yo daría y otra es lo que, como sociedad, me parece que estamos necesitando. Porque es real que muchísimas mujeres en condiciones precarias pierden la vida haciéndose un aborto clandestino".

Para Nicole: "La opinión de Pampita me pareció bastante tibia, en realidad. Es como 'en mi casa por la educación católica no lo haría pero digo lo que la sociedad quiera que diga'. No. Tibieza. Tuvimos de todos los lados, quedamos bien con Dios y con el diablo".

Pampita le respondió a Nicole: "La ley tiene que salir porque la sociedad la necesita hace mucho tiempo. Yo creo que todavía no va a salir, que saldrá en unos años, pero la lucha sigue. Yo no lucho por esto porque no es mi creencia. Somos pocos los que pensamos así, es lo que yo pienso, pero no se lo puedo inculcar al otro".