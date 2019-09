Tras varios minutos detrás de cámara, donde se la escuchó decir "me quieren ver muerta", Neumann volvió a su lugar y aunque no quiso hablar de lo sucedido, dio algunos indicios que hablan de una fuerte discusión con Cubero.

“Es Insoportable levantarse y tener todos los días un tema, un problema. No quiero hablar. Es un tema personal, familiar”, comenzó a relatar ante la insistencia de sus compañeros, minutos después de que el Pollo asegurara que con uno “no iban a hacer un show de uno de los suyos”.

"Nunca quiero contar nada porque es horrible hablar del padre de tus hijas, una persona con la que compartiste 11 años y que va a ser familia, te guste o no, el resto de tu vida. Pero la verdad que 24 horas con temas y trabas, volviéndote loca, la verdad que es insostenible, insoportable", disparó ante la mirada atónita de todos los presentes. "No entiendo que alguien se levante todos los días queriendo hacerte la vida imposible. Qué mejor que querer que la madre de tus hijas sea feliz, haga planes con tus hijas y sean felices, compartan. No lo entiendo", agregó.

El conflicto siguió en Los Angeles de la mañana, el programa que se emite después del de Nicole donde especularon con que Cubero le habría revocado el permiso que tenía Nicole para salir del país con las hijas. “Sé por qué están peleados y que él le dejó un mensaje letal a ella. Es un viaje al exterior que ella tiene programado el fin de semana con las hijas y él no quiere que se vaya de viaje. Supuestamente le tocaría a él y está cambiando todos los planes y no la autoriza a que ella viaje”, dijo Karina Iavícoli.

"Siempre me dan a mí, no tienen ni idea de la interna. Más el cuento chino que vende él y que la otra también defiende porque cree que es verdad", dijo Nicole involucrando también a Micaela Viciconte.

Con la polémica instalada, los programas fueron a buscar al jugador de Vélez quien a la salida del entrenamiento habló y se mostró sorprendido cuando los cronistas le preguntaron qué había sucedido esta mañana con su exmujer: "Ni idea, la verdad no sé. Me sorprende un poco lo que me contás. Todavía no hable con nadie, ni siquiera con mi abogado, no sé lo que paso", expresó desentendido.

Y después de repetir varias veces que no estaba al tanto de la situación, el jugador opinó frente a los dichos de Nicole sobre que la “quieren ver muerta”: "Que diga que la quiero matar es muy fuerte. No quiero hablar porque no estoy al tanto de nada. Yo estoy tranquilo, tratando de volver de mi lesión pero no vi nada por eso no puedo opinar. Cualquier duda, pueden hablar con mis abogados", indicó intentando desligarse del tema.

Y antes de retirarse del predio con su auto, soltó: "Uno siempre espera lo mejor. Yo no estoy en la vida de ella, la verdad no sé qué pretende".

En cuanto al rumor de la revocación del permiso, Cubero dijo que él lo firmó y que es Nicole quien tiene que retirarlo.

Mica: "Ojo a quien defienden que se pueden quemar"

Nicole volvió a apuntarle a Mica Viciconte, la pareja de Cubero, como una de las responsables de llenarle la cabeza a su ex. Ayer en Incorrectas la panelista le respondió a Neumann y si bien no quiso violar la cautelar que tiene, dio detalles del permiso que Cubero le firmó para que salga con las hijas.

"Obviamente de este tema no puedo hablar, pero creo que a veces con el tema de las mujeres, defender tanto a las mujeres, hay una línea que se pasa, a veces, hay que pensar y saber bien cuando uno defiende algo que te podés quemar. Todos los que están defendiendo se pueden quemar y se van a quemar mal porque hay una realidad, hay abogados, hay pruebas, es meterse en un lugar que no corresponde. Yo sé toda la verdad porque vivo con Fabi, porque me consulta algunas cosas y hablamos todo", dijo Viciconte.

Por último agregó: "Me molesta que me metan en el medio por todo. Yo no meto las manos en el fuego por nadie, pero yo hay cosas que veo, que hablo con Fabi, es mi pareja y le voy a creer, soy una mina que confío con la persona que estoy. Hoy almorcé con él, disfrutamos el momento porque es un proyecto que estamos armando juntos. Le dije que enfoquemos la energía ahí".