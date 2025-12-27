Conmoción en La Plata: una jubilada falleció mientras hacía compras

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en el sector de congelados, pasillo 7, cuando la víctima, identificada como Alicia Bonessi, domiciliada en Ensenada, se desmayó de manera repentina. La mujer cayó al suelo y comenzó a convulsionar ante la mirada de otros clientes y empleados del comercio.

Tras algunos segundos, Bonessi dejó de reaccionar y perdió el pulso. De inmediato se dio aviso al sistema de emergencias y una ambulancia del SAME acudió al lugar. Pese a los intentos de asistencia, los médicos constataron el fallecimiento en el interior del establecimiento.

Hipertensión arterial

Al momento del episodio, la jubilada se encontraba acompañada por su hija, de 53 años, quien indicó a las autoridades que su madre padecía hipertensión arterial y sobrepeso, y que contaba con médica de cabecera.

Minutos después, la profesional de salud arribó al hipermercado y certificó que la muerte fue de origen natural. Tras la confección de las actas correspondientes, se dispuso el traslado del cuerpo a través de la cochería Talavera.

El episodio generó conmoción entre quienes se encontraban en el lugar, aunque no fue necesaria la intervención judicial debido a que no se detectaron signos de criminalidad.