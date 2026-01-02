Masterchef Celebrity: noche de dibujos y trampas

Marixa Balli, la reina de la Cachaca, ganadora de la medalla plateada de la semana pasada, contó con el beneficio de poder armar las duplas y elegir las mesadas en donde se iban a ubicar y eligió para elle a Claudia Villafañe, campeona que llegó al programa para reemplazar a Maxi López.

Las duplas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Marixa Balli - Claudia Villafañe

Cachete Sierra - Susana Roccasalvo.

Sofía "La Reini" Gonet - Claudio "El Turco" Husaín.

Leandro "Chino" Leunis - Sofi Martínez.

Pero como el jurado integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui jurado no estaban dispuestos a que los participantes hicieran trampas, llamaron como invitada especial a Lizy Tagliani. Cuando ella ingresó, aclaró que “debutó” con el Chino Leunis, generando más las risas al decir que no fue en el programa "En qué mano está", ciclo de Telefe.

Captura de pantalla 2026-01-02 a las 11.10.10a.m.

Lizy Tagliani fue la réferi, junto con los jurados, cuando los participantes tuvieron que dibujar los pasos de la preparación y receta. En las duplas, cuando uno dibujaba, el otro debía deducir el procedimiento y comenzar a cocinar. Después, los chefs anunciaron el cambio de roles para las recetas tenían cinco pasos, en una noche donde no hubo mercado y contaron, como habitualmente, con 60 minutos.

Marixa Balli recibió un beneficio más: decidir quién fiscalizaba a cada una de las duplas, por eso, la bailarina y panelista eligió a Donato para ella y Claudia, a Lizy Tagliani para Sofia Gonet y el Turco, Damián Betular con Cachete y Susana y a Germán Martitegui para el Chino y Sofi.