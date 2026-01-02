Horacio Pagani y su decisión de abandonar a Beto Casella

A pesar de que en un principio iba a mudarse de canal, finalmente, decidió desistir del pase y los panelistas de "Bendita" que se suman al nuevo ciclo de América TV serán: Alejandra Maglietti, Any Ventura, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Joe Fernández, Walter Queijeiro, Agustín Guardis, Enzo Aguilar, Franco Casella y el locutor Leo Raff.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, Horacio Pagani explicó los motivos que lo llevaron a cambiar su decisión al cuando se enteró que el horario del nuevo ciclo en América TV será a las 22. “Yo me quedo en Benita, me quedo en Canal 9, con Edith. Era muy difícil mi decisión porque la propuesta que me había hecho Beto, yo iba a seguirlo Beto, era lo que correspondía según mis códigos de vida. (…) Luego me enteré de que el horario era las diez de la noche, terminamos once y media o doce, según el contrato y esto era una situación difícil”.

“Estuve a punto de arreglar con la gente de Mandarina, que me trataron muy bien y me hicieron una oferta inmejorable. La oferta era muy, pero muy buena y me empezó a sentir en el cuerpo que tenía que cambiar mi vida, comer a las doce de la noche, tres o cuatro veces por la semana, porque los domingos estoy en Canal 13 y era cambiar rotundamente mi vida y era una situación difícil a esta altura” explicó el periodista sobre lo que significaría acompañar a Beto Casella.

“Yo estoy operado del corazón, tengo dificultades, tengo un cardiólogo que, casualmente, se llama también Casella, que me pedía que me cuidara y que me ordenara mi vida. Comer tantas veces a esa hora era muy difícil” agregó Pagani

Además, destacó la importancia del gran equipo que se formó detrás de cámara en El Nueve, punto decisivo por el cual también eligió quedarse en el canal “Finalmente, después de tanto titubear en la cuestión, decidí darle prioridad a la tranquilidad, a lo que ya conozco y el cariño que dispensa toda la gente en el Canal 9, que esto es muy importante. Lo otro era una linda aventura en la que yo iba a conocerlo a Beto, pero bueno, hay cuestiones que son razonables. Yo soy muchacho mayor y tengo esta operación en el corazón y tenía que cambiar mi vida”.

Para terminar, Pagani aseguró que Beto Casella “se lo tomó muy bien” y explicó “Tomé la decisión que ahora me parece que me queda mayor tranquilidad. No todo es plata, muchachos. Y es cierto, no trabajo gratis”.