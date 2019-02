Fátima Flórez: "Menos mal que tengo los Oros que me defienden"

Sin hacer pausa agrega que “siento que estoy en mi mejor momento. Hace años que la suerte me viene acompañando y cada día que pasa me siento un poco mejor. Este verano ha sido increíble para mí. No esperaba todo lo bueno que me está sucediendo con este nuevo show. Sinceramente estoy muy feliz y no tengo empacho alguno en decir que me siento una privilegiada. Pero más que una privilegiada, yo te diría una bendecida y agradecida de todo lo que me pasa. Estoy muy, pero muy agradecida”.

Cuando se le pregunta si tras la finalización de la temporada en Carlos Paz, este espectáculo recalará en la cartelera porteña, anticipa: “Nos quedamos en la Villa hasta la primera semana de marzo. Después iniciaremos una gira de dos meses por todo el país. Aunque aún no está confirmado, la idea es hacer calle Corrientes y después empezar a armar el verano del año que viene. Yo quiero disfrutar esta obra nueva, que tiene tan sólo un mes y pico de su estreno. No sólo quiero disfrutar la obra, sino también los premios que hemos ganado”.

No es la primera vez que cosecha la máxima distinción de un premio veraniego, “porque el año pasado también tuve la suerte de ganar el Estrella de Mar de Oro en Mardel. Soy la primera sorprendida y agradecida de todo lo lindo que me está sucediendo. El año pasado hice Fátima Superstar y ahora no esperaba volver a ganar el premio de Oro. Con todo el reconocimiento que tengo, tanto del jurado como del público, me sorprendo día a día mucho, muchísimo”.

A la hora de soñar con otro futuro galardón, confiesa que “el día de mañana me gustaría ganar el Martín Fierro de Oro. Es muy difícil. Pero para mí no deja de ser una asignatura pendiente. En mi casa tengo dos Fierritos como mejor labor humorística. Antes para mí conquistar un Martín Fierro era un sueño y ahora por suerte puedo decir que tengo dos. Tal vez dentro de unos años gane el Martín Fierro de Oro”.

Acerca de qué le contesta a Paula Chaves que se enojó con ella, responde: “Menos mal que tengo los Oros que me defienden. Lo de Paula fue tan sólo un tuitt y se armó mucho revuelo sobre algo que no lo merece. Al día siguiente, la propia Paula me mandó un whatsapp diciéndome que no era para mí y me dijo que me admiraba mucho. Que el Carlos de Oro lo merecía por todo lo que hacía arriba del escenario”.

Acto seguido se toma su tiempo para contestarle a otro “enemigo”, Flavio Mendoza, y señala: “Con Flavio hemos tenido encontronazos. Fuertes declaraciones ha tenido él para conmigo. Pero en mi cumpleaños tuvo un hecho muy bueno que lo define como todo un caballero. Montado con el personaje que hace en su obra, se subió al escenario y me cantó el feliz cumpleaños. Fue algo muy gracioso. Fue todo un paso de comedia que se armo ahí. Me quedo con ese gesto y doy vuelta la página de lo que pasó anteriormente”.

A continuación llegó el turno de ocuparse de la diseñadora Matilda Blanco, quien criticó su look en los Carlos, y expresó: “Creo que esa señora busca prensa, busca tener un rebote mediático. Ya se tomó por costumbre pegarle a Fátima. Es un abuso. Todos los que estamos en este ambiente sabemos jugar el juego mediático. Ahora basurear es un bullying hacia mi persona”