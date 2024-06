Fátima Florez rompió el silencio y recordó su relación con Milei: qué dijo

Durante la entrevista, Castro le preguntó directamente a Florez si aún estaba enamorada de Milei, con quien mantuvo una relación que comenzó en julio de 2023 y terminó en abril pasada. Visiblemente emocionada, Fátima respondió: "Sigo enamorada de mi profesión".

Con voz quebrada, expresó de qué manera su carrera artística le ha brindado una estabilidad y felicidad profunda a lo largo de los años, y cómo el amor de su público ha sido una constante en su vida. "Mi amor es el público", dijo, resaltando la conexión especial que siente con sus seguidores.

“Por esas cosas de la vida me tocó estar enamorada de una persona que le tocó ser presidente. Me enamoré y a esa persona le tocó por elección de la gente, de un 55% del público (sic) ser presidente. Podría haber sido un empresario o un futbolista”, señaló. “Uno se enamorada de la persona. Soy un ser humano que no tengo por qué reprimir mis sentimientos. Para mí lo que manda es el corazón”, resaltó Florez.

FATIMA FLOREZ.jpg

La conversación se tornó aún más personal cuando Nelson Castro le consultó cómo era Javier Milei en la intimidad. Con una mezcla de risas y seriedad, Fátima contestó que hay aspectos de la vida en pareja que prefiere mantener en la privacidad. "Creo que en las relaciones humanas y de pareja, hay una intimidad que es hasta acá", afirmó, indicando que no siente la necesidad de compartir detalles privados con el público.

Una de las preguntas más picantes fue cuando el conductor de Telenoche le preguntó sobre la polémica versión de que existía un contrato en su relación. “He leído eso pero no han sido muchos, más que uno o dos revoltosos. La gente no sintió para nada eso. Hubo gente que lo expresó y me dio no sé si risa, pero me pareció que era raro. Cuando uno se expone, se enfrenta a estas cosas. Igual el que conoce a Fátima sabe que eso... No”, afirmó.

“Las personas que nos vieron juntos saben que eso no fue posible. Fue una relación muy linda, sincera, genuina y de muchísima conexión. No cabe la menor duda”, expresó la humorista, mientras aseguraba que su romance con el primera mandatario no afectó la convocatoria en sus espectáculos. “Vos sabés que no. Pronosticaron que se iban a dividir las aguas y no pasó”, afirmó.

“¿Te sorprendió el final?”, indagó el presentador. “No pienso yo en eso. Yo pienso que son energías que transcurren en la vida de la gente. No me sorprende. Somos personas con muchísimo trabajo y mucho compromiso cada uno en lo suyo con semejante tarea. Seguramente la de él mucho más ardua que la mía” aseveró. “Lo tomo con mucha frescura, lo transito muy bien. Creo que es más lo que se dice que lo que uno de verdad siente. Tengo una buena relación”, destacó.

Embed Fátima Florez rompe el silencio en EL CORRESPONSAL: "Me enamoré de una persona a la que le tocó ser Presidente". pic.twitter.com/MmU8930Z6b — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 16, 2024

La comediante contó que no fue una sorpresa para ella la ruptura. “No fue una sorpresa. Para nada. Por ahí le sorprendió más a la gente que a mí, puede ser. Tenemos una muy buena relación”, insistió.

La imitadora habló también sobre su relación con Karina Milei, hermana del Presidente, quien fuera su excuñada. “Me llevaba muy bien”, aseguró la humorista. “¿Cómo es Karina? ¿Difícil?”, repreguntó el periodista. La respuesta de la capocómica fue contundente: “No, no. Siempre mi relación es muy buena. Yo nunca he tenido problemas con nadie”.

Luego, concluyó sobre la Secretaria General de la Presidencia: “Fue muy buena, de hecho ella me ha comentado que ha venido antes a verme al teatro, que le gustaba mucho mi trabajo, así que es muy buena, muy buena”.

En la entrevista la imitadora contó que desde que tuvo un noviazgo con Milei, recibe ofertas alejadas del mundo del espectáculo. “Me ha propuesto gente de diferentes lugares estar en política porque ven que tengo una cercanía con el público, pero yo creo que hay que prepararse mucho para eso. Así como yo me preparé desde muy chica para el escenario y es un compromiso muy grande”, expresó.

Hacia el final, Florez manifestó que seguirá imitando al economista en sus show. “Por supuesto que sí. ¿Por qué no?”.