Es por eso que el conductor quiere contar con todos los personajes que atraen a los televidentes y uno de ellos, sin dudas, es Federico Bal quien el año pasado no estuvo y decidió tomarse un año de descanso.

Tinelli ya le hizo la propuesta pero según contó Lourdes Sánchez, la mujer del Chato Prada, solo hay una manera de que el hijo de Carmen se sume. “Lo importante es que vuelva Fede al Bailando porque me parece un súper nombre para el programa. Y de la única manera que yo puedo ceder mi lugar en el BAR es si yo bailo con él”, sentenció la panelista.

Fue entonces que el joven actor salió vía telefónica en el programa donde Lourdes es panelista y se mostró muy contento con la idea de participar junto a la mujer del Chato Prada: “Sigo agradeciéndole todo al Bailando, no confirmé nada. Y justamente estoy diciendo que si lo hago, sería con Lourdes Sánchez porque me parece una mujer muy talentosa y creo que podríamos hacer una buena pareja de baile”.

Por otro lado, remarcó que la ausencia de su ex Laurita Fernández en el certamen, no fue determinante a la hora de analizar su posible incorporación al show: “No, para nada. Con Laura tengo la mejor, me la puedo cruzar y va a estar todo bien. Es una relación que terminó, que fue hermosa y que tuvimos los mejores momentos y recuerdos. No es que de hacerlo, lo haría porque no está ella. Para nada, la vida sigue para los dos”.

El hijo de Carmen y Santiago contó que decidió no estar presente el año pasado para darle un descanso a la gente y no porque sienta que su ciclo en la pista se terminó. “Si el año pasado no lo hice, fue para relajar a la gente y también para poder cambiar un poco de aire, es necesario. Para mí no hay que cansarlos siempre con lo mismo”, agregó.

A lo que Sánchez, cerró emocionada: “Fede, acá te habla tu partenaire. ¡Ay, yo estoy chocha. Me encanta la idea y ya me hice la cabeza!”. Fede por ahora no confirmó que haya dado el sí al ofrecimiento pero por las dudas Lourdes ya le dejó en claro que está dispuesta a hacer lo que se necesite para que él se sume: “Yo me acomodo a tus tiempos. No pasa nada, ensayo de madrugada”, le dijo ella convencida. Pero enseguida el actor le paró sus ilusiones y la bajó a la tierra: “¡Pero si tenés un hijo vos!”, desconfió Fede en tono jocoso. ¿ Se dará la unión de una de las parejas más fuertes y calientes del certamen?