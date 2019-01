“Mi palabra y honestidad valen más que cualquier cosa prefiero morir siendo honesto con lo que siento y pienso y no transar con las cosas turbias”, fue el tuit que les dedicó Flavio, quien había dicho que se bajaba porque sentía que la organización repartía premios a obras sin merecerlo para quedar bien con ellos. Los organizadores confirmaron que por su negativa a concurrir lo dejaban afuera de las nominaciones a lo que Mendoza no dudó en contestar: “Mejor, me quedo en la pileta con mi hijo”.

Pero esta no es la única polémica que generó Flavio con el ninguneo al premio por excelencia de Carlos Paz ya que a sus colegas no le cayó para nada bien esa decisión. La primera en salir a responderle fue Fátima Flórez quien le pegó por las idas y vueltas que Flavio tuvo con Carlos Paz ya que hubo años en los que se fue a Mar del Plata.

"Estoy super tranquilo, relajado, hago la plancha en la pileta con mi hijo. Estoy hace 8 años consecutivos, no soy golondrina de paso que me tengo que ir para que se olviden y volver. Apuesto siempre al mismo lugar. Como yo cambio el show todo el tiempo, renuevo. Ella me tira el venenito”, lanzó muy contundente el exitoso coreógrafo y productor teatral.

Por su parte Fátima sacó chapa de ser ella la artista de su obra, mientras Flavio tiene decenas de bailarines, y dijo: “Yo me pongo los botines siempre y el partido lo juego los 90 minutos, no soy como él que entra 5 minutos. Las entradas las vendo solita”, manifestó.

Pero Flavio lejos de quedarse en silencio, cargó nuevamente con la cantidad de tickets que vende y le disparó con todo a Fátima: “Yo cuando fui a Mar del Plata estuvimos en el Polideportivo y metimos 70 mil espectadores, no me tuve que ir, se terminó el contrato y nos fuimos con 70 mil espectadores, cuando Fátima los haga...contame”.