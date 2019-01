En este contexto de furor, la idea de una película que reúna a los cuatro protagonistas empezó a sonar tan fuerte como en el cierre del ciclo. Incluso, días atrás, en diálogo con Clarín, Alejandro Fiore emocionó a los fanáticos con un anuncio inesperado: "Si tengo que responder algo es que sería antes de 2022. Conociendo a Damián, necesita tiempos, un año para escribirla, otra para pre-producirla. Tenemos una deuda con la gente: hay que darle un cierre".

Según el actor, la única condición necesaria para avanzar con la producción es respetar un acuerdo entre los protagonistas y el director: "Lo repetimos hace 16 años, pero se va hacer. El pacto es que no se hace si no estamos los cinco".

A pesar de este comentario alentador, el reencuentro no estaría tan encaminado después de todo. Es que siendo un poco más realista, Federico D'Elia explicó que todavía no hay nada en concreto. "Amigos, espero no decepcionarlos pero no hay nada confirmado, como digo siempre (y calculo que Ale -Fiore quiso decir lo mismo) tenemos ganas pero no hay fecha ni libro ni nada....solo las ganas. Ojalá podamos hacerla en algún momento", aseguró.

En estos momentos, Szifron se encuentra desarrollando La Pareja Perfecta. Tras esta comedia romántica, ¿se animará a volver al formato que lo consagró? Al mejor estilo Mario Santos, esperamos que el cineasta tenga una idea brillante para traer de vuelta a uno de los programas más icónicos de la televisión argentina.

