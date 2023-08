Flavio Mendoza se jugó: recomendó votar a Rodríguez Larreta

10000000_823692096103688_4536062290135004282_n.mp4 Video publicado en las redes sociales de Flavio Mendoza.

"Faltan pocos días para las elecciones y yo quiero dar todo mi apoyo a Horacio Rodríguez Larreta. Lo conozco hace muchos años y se que ha hecho muchísimo por la gente. Me ha ayudado a ayudar y eso es lo más importante, ayudar a los que menos tienen. Horacio quiere un cambio de verdad para todos los argentinos", comenzó el video el empresario teatral.

Y agregó: "Necesitamos ese cambio, confío plenamente en él. Saben muy bien que soy de los artistas que no me meto en política, no quiero que me regalen nada porque todo me lo gano trabajando, rompiéndome la espalda todos los días, pero hay gente que lo necesita y necesita, y necesitamos a una persona como Horacio. Votemos con el corazón que vamos a salir adelante".

Como era de esperarse, el actual Jefe de Gobierno de CABA le agradeció al artista su apoyo: "¡Qué emoción tus palabras, @mendozaflavio! Sé que sos una persona que trabaja y se esfuerza todos los días, y eso es lo que necesitamos para transformar y mejorar la vida de los argentinos para siempre".

La respuesta de Horacio Rodríguez Larreta a Flavio Mendoza.

El calendario electoral 2023 prevé que el 13 de agosto (PASO) y el 22 de octubre (elecciones nacionales generales) tendrán lugar los comicios para elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores para el Congreso de la Nación.

Flavio Mendoza, un artista y empresario exitoso

Flavio Mendoza es un artista que comenzó en el mundo del espectáculo desde niño. No solo se desempeño desde niño en el circo, dado que proviene de una familia dedicada a ese rubro, sino que, además, es un destacado bailarín, coreógrafo, director y productor teatral, cuyo primer gran éxito fue Stravaganza, un deslumbrante espectáculo estrenado a fines de 2011 en Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba.

Antes de ese hito, Mendoza se destacó como bailarín y coreógrafo en decenas de exitosas producciones teatrales y por sus recordadas participaciones en programas de TV, como "Bailando por un sueño", conducido por Marcelo Tinelli.

De gran profesionalismo y fuerte carácter, el artista siempre expresó sus opiniones sobre todo tipo de temas, incluidos los políticos, pero nunca hasta ahora había tomado partido de modo directo por un partido o candidato presidencial.