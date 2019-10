Flor De la V hizo una tibia desmentida de su supuesta separación

"Estoy en la plaza con mis hijos, pero me tomo cinco minutos, porque me explotó el teléfono y quiero aclarar personalmente que no estoy separada, lo lamento, lloren chicos lloren. Sigo casada", dijo.

Los rumores de ruptura surgieron en el programa del miércoles de Intrusos (América): "Flor tiene que trabajar más porque no alcanza para pagar cuota del colegio de los mellizos (Isabella y Paul) y, además, en las redes sociales no publican fotos de los dos juntos".

En su programa diario en el canal de cable Magazine, Flor de Tarde, hizo su encendida defensa y enseguida pasó a otro tema. No es la primera que desmiente versiones de separación: "En el futuro todo puede pasar, me puedo morir, separarme. Tiran y después ven si prende o no prende. Claramente que puede pasar (que me separe)", remató.

