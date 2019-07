Flor de la V sin piedad: "Pampita se pasó de moda, atrasa y es patriarcal"

La visita de Florencia al programa sabatino de la diva de la televisión hizo que la conductora no dejara pasar el conflicto que tuvo con las jurados del Súper Bailando y sobre todo con Pampita al decir en una devolución de su baile que necesitaba un bailarín "más machote" para su coreografía, en alusión a Gabo Usandivaras.

"Las chicas nunca ven el esfuerzo, para ellas nunca bailo, siempre desfilo. Me molestó lo que dijo Carolina acerca de que yo necesitaba 'un macho', no dijo 'un bailarín', como que necesitaba alguien musculoso. Me parece un concepto tremendamente patriarcal, antiguo y pasado de moda. En la época que estamos viviendo ninguna mujer necesita un macho para triunfar, salir adelante, ni para bailar. Las mujeres hemos demostrado que podemos salir adelante solas", expresó.

"No me gusta lo que se dijo, es un pensamiento que atrasa, por el momento que está viviendo el mundo", señaló, para luego mostrarse contundente cuando Mirtha le preguntó si realmente consideraba que habían sido graves las palabras de la jurado: "Sí, porque durante muchos años tuve que fingir ser alguien que no era para encajar en la sociedad. Yo no necesito nada para demostrar lo que soy para ser más mujer. Soy lo que soy y al que le gusta bien", remarcó.

ADEMÁS:

Este enfrentamiento entre Flor y Pampita trae cola, porque De la V afirmó que pensó en renunciar al Súper Bailando. Lo cierto es que Pampita y Flor de la V fueron protagonistas del gran escándalo de la semana en ShowMatch. Todo comenzó cuando la modelo le apuntó a Gabo Usandivaras por lo de "machote".

"No está bueno el mensaje porque hay que terminar con la mirada acusadora. Todos somos seres humanos y tenemos la posibilidad de andar sin molestar a nadie", finalizó Flor. Ahora falta saber cuál será esta noche la respuesta de Pampita.