Flor Vigna lanzó "Una en un millón", su nuevo video

En el nuevo clip, se la ve a Flor Vigna en algunos puntos urbanos, como viajando en la caja de una camioneta en un autopista, y luego mostrando su talento coreográfico junto a un cuerpo de bailarines.

A las pocas horas de haberse publicado, el envío audiovisual de la cantante no para de sumar reproducciones en YouTube y en las demás plataformas digitales.

Embed

Con la dirección de Agustín Franzoni y la producción musical de Tavo Lozano, Flor Vigna hizo esta canción de amor donde explica que tiene que olvidarse de esa relación.

"Producir este tema y su videoclip es uno de los mayores miedos que me anime a romper. ¿Les pasó alguna vez de estar en automático o estar paralizados por el que dirán, ver pasar el tiempo y cada vez sentirte más lejos de lo que queres? A mí mil veces!!!! Mi mayor crítica a mi misma fue el ser tan cagona con lo que deseo", escribió Flor Vigna antes de lanzar el tema.

Además, Flor Vigna expresó en su posteo: "Hasta que pasaron cosas que me hicieron dar cuenta que hoy estás y mañana no. Así que acá estoy con el mismo miedo pero ahora en viaje. Me agarro fuerte de la mano de mi gran amigo @tav.o_ para laburar como perros y conquistar nuestra metas… Crear nosotros mismos eso que soñamos y aprender todo lo que sea necesario para hacerlo de la mejor manera… Hoy 20 hs sacamos nuestro tercer tema… Ojalá les guste".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FLOR VIGNA (@florivigna)

SU DEBUT CON “UY!”

Flor Vigna se había lanzado oficialmente en plataformas su carrera como cantante en noviembre de 2021 de la mano de "Uy!", su primer sencillo de influencias argentinas y españolas.

En 2020, la dos veces ganadora del reality "Bailando por un sueño" formada en la escuela de Julio Bocca, decidió volcar sus años de estudios de canto y piano al mundo de la música pop y componer su primer disco de la mano de Tavo Lozano.