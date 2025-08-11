Los Palmeras aseguraron que Cacho Deicas "no está en condiciones mentales"

En la previa de su concierto en el estadio Diego Armando Maradona de Zárate, el músico dejó expuesto todo el enojo contra su excompañero de banda, quien se encuentra fuera de la agrupación desde que sufrió un ACV -accidente cerebrovascular- en enero de este año.

En una parte de su declaración Marcos afirmó “Él no está en condiciones mentales de decidir. Nos arruinó a todos; la gente quedó con la idea de que es una víctima, cuando es al revés”.

“Cuando comenzó con Los Palmeras vivía en la casa de sus suegros y hoy tiene muchísimas propiedades. No me gustaría que vuelva, porque me lastimó el alma. Cacho me ensució en todos lados. Esto fue como la eutanasia, para pasarla mal” aseguró categóricamente Camino.

Por su parte, el excantante de "Los Palmeras" está haciendo su camino lejos de la histórica banda de cumbia santafesina y hace dos semanas, Rubén "Cacho" Deicas se presentó en Santa Fe, como invitado de la banda "Los Iracundos".

“Gracias a Los Iracundos y a su público como así también a toda la gente que se hizo presente en esta invitación para volver a los escenarios y poder seguir disfrutando de estos momentos. Otra noche inolvidable y ojalá lo hayan pasado tan bien como yo”, expresó el cantante en sus redes sociales.