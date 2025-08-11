El insólito trabajo que le ofrecieron a Mirtha Legrand y que aceptó a sus 98 años

A Mirtha le acercaron la propuesta de ser la cara de un comercial para una conocida marca de combustible, tras el escándalo que se instaló durante semanas y semanas por la desvinculación de Marcelo, su chofer por más de 30 años. Tras conseguir reemplazo, la conductora volvió a mostrarse públicamente en distintos eventos y retomó la rutina que tanto le gusta: ir a ver obras de teatro.

Legrand recibió un ofrecimiento económico pero lo que más la "tentó" fue la idea de que su rostro este en todas las publicidades, no sólo en los dispositivos electrónicos sino que, también, su imagen vuelva a la vía pública, como suele marcar presencia la empresa que la contrató.

Tal cual contó Marcela Tauro, conductora de Infama, en su programa de América, Chiquita tiene por delante un nuevo e inesperado desafío laboral que la tiene súper entusiasmada, a sus casi 3 décadas de vida, considerando que en poco más de un año la presentadora llegará nada más ni nada menos, que a sus 100. "Maneja Mirtha, le pagaron una fortuna".

LOS RUMORES DE QUE CHIQUITA DEJA LA TEVÉ

Durante una emisión de Intrusos, también por América, Adrián Pallares informó que Mirtha habría tomado la decisión de alejarse de la televisión de manera definitiva este año. De acuerdo con el conductor, este anuncio marcaría el cierre de una trayectoria de más de 55 años en la pantalla, durante los cuales Legrand se consolidó como una figura central del espectáculo argentino.

“Este es el último año de Mirtha Legrand en la televisión...”, dijo el periodista. Pero, días después, Mirtha aseguró públicamente: “No sé de dónde salió esa información. Yo no dije nada, no sé de dónde salió la información". Al parecer, hay Chiquita para rato en la tevé.