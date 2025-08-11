Marley en problemas: Alex Caniggia no quiere grabar con su hermana Charlotte

El ciclo conducido por Marley -Alejandro Wiebe- sufrió un imprevisto que no estaba en los planes de la producción, ya que Charlotte Chantal y Alexander Dimitri Caniggia se negaron a grabar juntos, a pesar haberlo acordado antes del viaje. La tensión entre los hermanos había comenzado hace unos meses atrás, cuando Alex bloqueó a su hermana de WhattsApp y de sus redes sociales, luego de que ella criticada a su cuñada por defender a su madre, Mariana Nannis.

CANI

En las últimas horas, comenzó a circular un video donde se lo ve a Alexander -junto a Marley y su producción-, en donde pide explícitamente no cruzarse a su hermana melliza, e incluso, pide grabar programas separados “No voy a grabar con ella” dice firmemente al conductor, para luego exigir “Grabamos solos o no grabamos”. Además, el hijo del pájaro aseguró “Marley, de corazón te digo, que si grabo con ella, no quiero grabar nada”.

Según aseguró Matías Vázquez en el programa "Puro Show" en El Trece, el vínculo entre los mellizos está atravesado por un fuerte distanciamiento debido a un cortocicuito mediático. “Están unidos por la plata” aseguró uno de los conductores del ciclo, que habló de una “falsa tregua que involucra dinero de por medio” para justificar su participación conjunta de los hermanos Caniggia en el programa de viajes.

La tensión quedó expuesta antes de emprender la travesía, cuando Alexander había pedido viajar en diferentes vuelos, y ante la negativa de la producción, solicitó asientos bien separados de Charlotte, como para evitar cualquier tipo de contacto con ella.

Alex

En la entrevista con el cronista de "Puro Show" el aeropuerto internacional de Ezeiza, Alex confirmó la información “Yo pedí viajar en vuelos separados, pero no se pudo” y agregó “Ella es mi hermana, obvio que la quiero, pero pasaron varias cosas y nos distanciamos. No me duele. Si alguien se porta mal y yo no hice nada, no voy a meterme ahí. En este momento elijo priorizar a mi mujer y a mi hija”.