Florencia Peña hizo la gran Dibu Martínez en Instagram

Después del histórico triunfo de la Selección Argentina ante Colombia, Florencia Peña copió la frase que arquero de la albiceleste usó para picantaer a sus rivales en la serie de los penales.

“Mira como te como, quedé manija de anoche, #buendia”, escribió ella en la publicación de Instagram, en donde se mostró con ropa interior.

Inmediatamente, los seguidores dijeron presente con sus miles de likes y por supuesto también varios comentarios.

“Flor…. estás muy muy abrigada! te va hacer mal! ponete una bufandita”, le escribió un seguidor.

“Flor, te entro como mormón al timbre”, disparó otro en un tono bastante más zarpado en sus palabra.

“NO PODES MAS…. Sos como el vino… Adorada”, fue uno de los comentarios entre tantos otros de la publicación.

Florencia Peña hace alusión a una de las frases de Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina, que repitió antes de atajar los tres penales en la semifinal ante Colombia por la Copa América.

Luego, Florencia Peña siguió haciendo de las suyas en las redes sociales y se mostró muy sexy en un video que compartió en Instagram.

“No es que yo no quiera estar vestida; es que la ropa no me quiere”, escribió en el posteo.

“Tápate…. te va a dar algo… el pechito flor…. tápate el pechito… ponete una bufandita en la cola por las dudas …. no va ser cosa que te de gripe”, lanzó un seguidor.

Florencia Peña está al frente de “Flor de equipo”, el ciclo de las mañanas de Telefé, que, salvo raras excepciones, lidera las mediciones del rating.

En este exitoso programa de Telefe está secundada por Marcelo Polino, Campi, Nancy Pazos, Paulo Kablan y Noelia Antonelli.