Máscara de cuero sadomasoquista al estilo de la reconocida archienemiga de Batman, un corset de profundo escote que dejó al descubierto sus grandes bondades físicas y unos guantes de látex de color rojo, fue el atuendo elegido por Peña para levantar la temperatura.

Pero no se quedó allí la cosa. Y para dejar en claro que entiende el show como pocas, aseguró: “Hay gente que dice que esto es fuerte, pero lo fuerte va a ser que yo me saque la máscara y se ve vea cómo me quedó el pelo”.

Y sin perder tiempo, fue decidida a mostrarlo, aunque se topó con una pequeña traba: “En el sexo vale todo, lo que no vale es que se te quede la máscara pegada”…

Después de varios intentos, logró sacársela y más allá de lo alborotado de su cabello, su belleza dijo presente una vez más para dejar en claro que es una de las mujeres más deseadas de nuestro país.