Francisco Delgado: "El psicólogo recomendó que Ian no viera a Diwan"

En 2015 se conoció la verdad sobre quien era el padre del hijo de Bernal. En su momento fue un gran escándalo. Diwan había comprado la casa para criar al bebé y de golpe la historia de amor se convirtió en una gran pesadilla. Delgado, quien saltó a la fama por participar en Gran Hermano en América, volvió a estar en el tapete por el escándalo: "Yo nunca vivi en la casa que reclama Diwan y la verdad que ir a la justicia, perder tiempo, contratar un abogado y gastar plata no lo soporto".

Delgado sólo defendió a su ex pareja por su hijo Ian: "Cuando saltó la verdadera paternidad el psicólogo infantil fue quien recomendó que Ian no viera a Diwan porque yo aparecí más tarde para que tuviera un vínculo real con el padre". Delgado remató que sobre el tema "se dijeron barbaridades porque a la gente le gusta opinar. Y, a veces, hablar mucho embarra la cancha. En el momento en que salta la noticia de la paternidad, Delgado estaba en pareja con la bailarina Barby Silenzi y esperando una beba de él. Hoy Silenzi es una de las testigos fundamentales del juicio por la propiedad de la casa. Ella declara el miércoles.

Ayer en Intrusos, Ana Rosenfeld -que defiende a Diwan en la causa contra Gisela Bernal- señaló: "El había puesto una casa a nombre de Gisela Bernal porque iba a ser la casa en la que iba a crecer su hijo en común, el devenir de las cosas develó que no era su hijo y ahora estamos peleando para que la casa vuelva a su dueño, Diwan". Luego aclaró que Diwan no quiere dejar al niño en la calle: "El quiere darle un techo a Ian, no a ella, quiere poner una propiedad a su nombre, algo para reconocer su cariño". En términos jurídicos, la abogada explicó que "Ariel vivió tantas angustias que el tema económico nunca fue importante, aún sabiendo que Ian no era su hijo siempre ofreció hacer un aporte económico para su manutención. Gisela pensó que esa cuota alimentaria también implicaba una relación con Ariel, que él quería seguir teniendo contacto con el nene".

Rosenfeld insistió que "Ariel no se borró porque él quiso, lo borraron. Ariel no tuvo la oportunidad de hablar con Ian, a él se lo arrancaron directamente. Lo desvincularon sin ningún tipo de explicación". Por último, Rosenfeld planteó que "no creo que esta resolución de la justicia movilice a Bernal a dejar que Ian vea a Ariel Diwan, quizás a cambio de un arreglo económico para no pagar el total de lo que debe. Pero esto es algo moral, no pasa por lo económico".