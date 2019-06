En un nuevo aniversario, recordamos el film que cambió el tono del cine familiar y lanzó a la fama a Bill Murray en los 80. ¿A quién vas a llamar?

Con la masividad del VHS, el caos estilístico estaba permitido en los ochenta. ¿Quién se resistiría a alquilar esos plagios falopa de Star Wars o El Exorcista (The Exorcist, 1973)? Pero entre todos esos delirios hubo dos realizaciones mainstream que cambiarían la forma de ver cine: Gremlins(1984) e Indiana Jones y el Templo de la Perdición(Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984). Ambas fueron cuestionadas en los medios por su “excesiva violencia” y su productor, un tal Steven Spielberg, sugirió que se contemplara la novedosa clasificación PG-13 o PG-14.