Aunque los íntimos del DT de River aseguraban que él estaba en pareja con Alina Moine, la madre de sus hijos negaba rotundamente la separación.

Pero este lunes la bomba explotó en el programa Socios del Espectáculo. “Separación confirmada y tenemos las nuevas pruebas”, adelantó Adrián Pallares.

Luego, la panelista Luli Fernández reveló que desde el club River Plate le confirmaron la separación del DT del club.

“Me llegó información por parte de tres periodistas que cubren a River que había llegado una orden extraoficial del club que, en el caso de que apareciese una foto de Geraldine La Rosa en los medios, y si hubiese que poner un epígrafe o un graph, la orden de la directiva era ‘Geraldine, exmujer de Marcelo Gallardo’, o ‘Geraldine, la madre de los hijos de Marcelo Gallardo’”, empezó contando la también modelo.

Y prosiguió: “A partir de ahí, empecé a llamar a gente del Departamento de Prensa de River Plate, y hoy me confirman que esto que era extraoficial se convierte en una información oficial: Marcelo Gallardo está oficialmente separado. Y no fue el único dato que me dieron, sino que esta persona que contacté me dijo: ‘Marcelo Gallardo está efectivamente separado hace tres años’”.

Ahora que públicamente está certificado, habrá que ver si el DT millonario y la periodista deportiva Alina Moine se animan a mostrarse juntos en público, ya que según se conoció, blanquearían el romance "en cuatro meses", y el Muñeco además ya "inició el trámite del divorcio".