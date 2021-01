Gastón Dalmau, cuarto integrante de "MasterChef Celebrity 2"

"Ahora sí se puede contar.. voy a ser parte de #MasterchefCelebrity 2. Me re ven, no? Divertir se que me voy a divertir y hacer lo mejor que pueda... espero que me acompañen, no me dejen solo en esta eh @masterchefargentina . Gracias @telefe y @boxfishtv", así contó la noticia el actor a traves de su cuenta oficial de Twitter.

El modelo y bailarín, de 37 años, se hizo conocido a partir de formar parte del elenco de la famosa tira creada por Cris Morena “Casi ángeles” y su versión musical en vivo Teen Angels.

Dalmau es el cuarto confirmado para MasterChef Celebrtity 2. Previamente, se habian confirmado la presencia de la comediante Carmen Barbieri, la actriz, animadora y empresaria Flavia Palmiero y el rockero y líder de Ratones Paranoicos Juan Sebastián Gutiérrez (Juanse).

La primera eliminada de la Final de MasterChef Celebrity

En el episodio del lunes 11 de enero, los participantes tuvieron una prueba muy difícil: hacer seis macarons (pastelería tradicional de la Gastronomía de Francia e Italia) perfectos compartiendo un mismo horno, una prueba consecuente a las instancias en las que se encuentra el ciclo, pero nada amable para gente que no se dedica al tema.

Sin embargo, el Polaco y Vicky Xipolitakis se llevaron las ovaciones de la noche, Claudia Villafañe y Sofía Pachano zafaron con lo justo, y otra vez Analía Franchín quedó al borde del precipicio con Belu Lucius.

Finalmente por decisión del jurado, la Instagramer de 33 años, Belu Lucius (que cuenta con más de 1.8 millones de seguidores) fue la primer eliminada de la super final de MasterChef Celebrity.