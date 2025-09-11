Cómo es la nueva vida de Karin Cohen, alejada de la tevé: "Estoy rearmándome"

"Un camino nuevo comienza a surgir... Los cuencos, la meditación, las dinámicas de cuerpo consciente, la comunicación personal e interpersonal, serán parte de mi trabajo como coach y comunicadora social", compartió Karin, desde sus redes sociales, sobre su nuevo presente, lejos de la pantalla chica.

"Estoy desarrollando futuras experiencias para compartir en grupos. Estoy armando propuestas de bienestar para ofrecer muy pronto a través de este medio... Respirar, estirar, sentirse más liviano, entendernos en nuestras complejidades en contacto con la naturaleza. Estoy feliz, rearmándome... Despertando una nueva faceta que se fusiona con mi amor por la comunicación", describió, Cohen.

La conductora organizó diferentes encuentros espirituales, que la llevan por un camino que viene profundizando hace años. Por ejemplo, una experiencia consciente en Capilla del Monte, Córdoba, para conectar con la naturaleza y realizar una transformación desde lo emocional. y un encuentro holístico también estuvo en el itinerario de la locutora, a comienzos de este mes.

KARIN DESCRIBIÓ UNA DE SUS ACTIVIDADES ESPIRITUALES

"El baño de cuencos es una experiencia única que combina sonidos y vibraciones para promover la relajación y el bienestar. Es un espacio de profunda calma, conexión interna y sanación", explicó Karin, a través de las redes sociales, donde la presentadora de tevé, comparte parte de su nueva realidad.

"Los participantes se acomodan en un espacio cómodo mientras los cuencos tibetanos y otros instrumentos que vibran con la frecuencia de la naturaleza son tocados por mí", explicó, Cohen. Tras su salida de la tele, la periodista rehízo su vida y hoy está feliz lejos de la rutina y la exposición pública.

