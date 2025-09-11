Wanda Nara oficializó su romance con Martín Migueles tras el cruce mediático con L-Gante

Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la escena y esta vez fue para confirmar su romance con Martín Migueles, el empresario con el que se la vinculó tras su separación de L-Gante.

La mediática decidió blanquear su relación tras las recientes declaraciones del cantante, que habían generado gran repercusión en los medios.

La confirmación llegó a través de las historias de Instagram de Wanda, donde se la pudo ver junto a Migueles durante el cumpleaños de su hermana Zaira.

En el video, filmado frente a un espejo, se ve a la empresaria con el mismo look que lucía en la celebración, mientras su nuevo novio la toma por la cintura. Aunque el posteo fue eliminado minutos después, no pasó desapercibido para sus seguidores y la prensa.

WhatsApp Video 2025-09-11 at 16.21.14

L-Gante y sus polémicas declaraciones

El romance con Migueles surge en un contexto mediático complejo, luego de que L-Gante revelara detalles de la supuesta propuesta de matrimonio que Wanda le habría hecho. S

egún el cantante, la oferta incluía un incentivo poco convencional: “Nosotros somos una repareja para toda la gente que nos ve, y podemos ser más. Si hacés las cosas bien y nos casamos, yo te compro una Ferrari ”, relató.

L-Gante expresó su sorpresa y molestia ante la propuesta: “¿A quién le llega una propuesta así? Me pongo a pensar que un loquito normal diría sí de una, pero hay algo de mi personalidad y es que no me dejo llevar por lo que toca fácil”, confesó.

Además, agregó que la manera en que se le presentó la oferta no lo convenció: “Quizás si me decía, por todo lo que recorrimos y por todo el tiempo que llevamos, sin Ferrari, sin nada, habría pensado en seguir adelante”.

Con este nuevo capítulo, Wanda Nara vuelve a acaparar la atención mediática, esta vez en un contexto romántico, dejando en claro que su vida amorosa sigue siendo uno de los temas más comentados del país.