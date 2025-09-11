Mirtha Legrand tendrá su propia serie

La noticia fue revelada luego de que se supiera que La Chiqui ya comenzó a contar su historia frente a las cámaras.

Según informó Ale Castelo en Los Profesionales de Siempre (El Nueve), la conductora "ya grabó testimonio para su biopic". La iniciativa fue de Nacho Viale, quien organizó un encuentro en un estudio de Villa Urquiza para que su abuela relatara su vida en primera persona.

"La propia Mirtha se sienta, le preguntan, cuenta su vida y ahí se va recreando", comentó Castelo. La idea es mostrar la mirada personal de cada diva, tal como sucede con Susana y Moria.

Otras biopic de grandes divas argentinas

En cuanto a otras biopic, la de Moria Casán es la más avanzada: se estrenará por Netflix y contará con Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretando a la diva en diferentes etapas de su vida.

Por su parte, Susana Giménez también dio detalles sobre su proyecto. Durante la avant premiere de LOL en Prime Video, la conductora confesó que al principio dudó, pero finalmente accedió a contar parte de su historia. "Me convencieron. Al principio decía que no, pero ahora que todo el mundo cuenta todo, viste…", afirmó.

Susana explicó que quiere participar activamente con los guionistas para elegir los momentos más icónicos de su vida: "Cuando empiezo, en la mitad y cuando crezco, cuando ya te ponés… Madurás, por decir algo elegante". Aunque todavía no se definió si aparecerá en pantalla, aseguró que su historia ya comenzó a contarse.

Con más de ocho décadas de trayectoria, Mirtha Legrand podría convertirse en la próxima gran diva argentina en tener su propia serie.