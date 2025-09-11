Luis Ventura "re caliente" con Adrián Suar

El Gerente de Programación de El Trece, fue consultado sobre los motivos por los que ninguna de las categorías de la premiación fue llevada a su emisora, y aunque el actor y productor intentó responder de un modo festivo,aprovechó para darle un "palito" al periodista “Porque el botón de Ventura, porque es un botón totalmente, se los llevó a Telefé y sabe que es su casa donde le dieron las mayores satisfacciones”, señaló.

“Preguntale a dónde se sintió más cómodo y te va a decir que en la pantalla de El Trece” aseguró Suar y al a notar que las cámaras del programa "A la tarde" en donde trabaja Luis Ventura no estaban presentes redobló la apuesta “Es tan botón que no manda cámara”.

Luis Bremer confirmó en el programa "Desayuno Americano" en América TV, que “Ventura está re caliente” y que le aseguró sobre el Gerente de Programación de El Trece que “Espero que haya sido un chiste y deje de llorar”.