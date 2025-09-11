Luis Ventura "re caliente" con Adrián Suar

El presidente de APTRA respondió a todas las críticas que recibió por la conformación de las ternas para los Martín Fierro, con un mensaje especial para Adrián Suar.
La conformación de las ternas para los próximos premios Martín Fierro 2025 -a lo mejor de la televisión argentina del 2024- volvió a generar gran revuelo en el mundo del espectáculo y, por ese motivo Luis Ventura, el presidente de APTRA -Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas- terminó “re caliente”, por la cantidad de las críticas que recibió el listado, entre ellas la de Adrián Suar.
El Gerente de Programación de El Trece, fue consultado sobre los motivos por los que ninguna de las categorías de la premiación fue llevada a su emisora, y aunque el actor y productor intentó responder de un modo festivo,aprovechó para darle un "palito" al periodista “Porque el botón de Ventura, porque es un botón totalmente, se los llevó a Telefé y sabe que es su casa donde le dieron las mayores satisfacciones”, señaló.
“Preguntale a dónde se sintió más cómodo y te va a decir que en la pantalla de El Trece” aseguró Suar y al a notar que las cámaras del programa "A la tarde" en donde trabaja Luis Ventura no estaban presentes redobló la apuesta “Es tan botón que no manda cámara”.
Luis Bremer confirmó en el programa "Desayuno Americano" en América TV, que “Ventura está re caliente” y que le aseguró sobre el Gerente de Programación de El Trece que “Espero que haya sido un chiste y deje de llorar”.
