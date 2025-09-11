Ricardo Darín contó cómo se enteró que iba a ser abuelo: "Hace rato que lo sé"

“Estamos muy contentos y felices, toda la familia y amigos", fue la primera definición que compartió Ricardo, al ser entrevistado en España, por Andy Kusnetzoff, para Perros de la calle, por Urbana Play. De esa forma, el querido actor se refirió al enorme presente de felicidad que viven en la intimidad de su clan.

“Una de las cosas que más reconforta es ver que a mucha gente le genera alegría, en medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine”, remarcó Darín, orgulloso por el impacto positivo que generó entre la población argentina, el conocerse la buena nueva.

“Hace rato que lo sé, ahora tomó estado público. Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas... Esperamos al tercer mes que implica la prudencia. Estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías”, compartió el popular artista, quien está haciendo Escenas de la vida conyugal en Europa, un clásico teatral que luego desembarcará en Calle Corrientes.

LA NUEVA ETAPA DE VIDA DE DARÍN

"Yo me siento abuelo desde que nací...", broméo Ricardo, durante la nota en vivo. Para luego, volver a remarcar qué fue lo que más lo emocionó del impacto público que generó la feliz noticia del embarazo de su nuera y la futura paternidad de su hijo. "Lo lindo es ver que la gente se ponga contenta, la cantidad de mensajes y cosas lindas que dicen es muy entusiasmante”, dijo Darín.

image

Y sus dichos coinciden con la felicidad que profesa, por estas horas, Florencia Bas, su esposa. Quien, a través de las redes sociales, expresó toda su alegría, con un tierno posteo. “Me explota el corazón de alegría y amor... “¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí”.

Ricardo Darín, nota 2 Florencia Bas, esposa de Darín, también expresó su alegría por convertirse en abuela.