Gladys "La Bomba tucumana" detonó en la casa y atacó a Luana Fernández

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Poco después, Gladys Nelly del Carmen Jiménez - el verdadero nombre de la cantante- sostuvo que su interlocutora había expresado celos por Franco Zunino “Me dijiste que yo lo estaba buscando aunque tengo 40 años más que él. No soy una chica como vos que recién está empezando, tengo una profesión y soy una persona famosa, aunque no me guste decirlo. Para mí, fue durísimo que me salgas con eso" expresó.

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Ante los leves intentos de defensa de la influencer, “La bomba” subió la intensidad de su embestida “Hace 11 meses que se murió mi esposo y vos no podés creer que estoy buscando el pito de él, lo que, aparte, no es verdad. Ahora, quizás, vemos qué onda. Me mandaste a dormir por el bajón anímico que tuve”.

“Decí que fui buena con vos, porque yo soy bravísima, soy tremenda y te puedo hacer la vida imposible acá adentro si quiero. Para algo tengo 61 años. Puedo hacer que no existas acá si quiero, pero no, no lo voy a hacer porque soy divina, porque te veo como una hija y como una niña que puede cometer errores” la cantante.

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En los casi siete minutos de monólogo, Gladys cerró su declaración con “Me trataste de buscadora de pitos en la televisión. Eso es lo único que no te disculpo y esa es la parte que más me duele: que me hayas dejado expuesta como si fuera una vieja puta”.